La División Sustracción de Automotores de la Policía de San Juan realizó dos procedimientos en los departamentos Rawson y Santa Lucía, donde secuestraron dos motocicletas con irregularidades en su documentación. Una de ellas tenía el motor y el cuadro adulterados, mientras que la otra había sido robada y camuflada para ocultar su identidad.

El martes 9 de septiembre, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, en un operativo en la intersección de las calles Mendoza y Agustín Gómez, en el departamento Rawson, incautó una motocicleta marca Maverick modelo FOX 110 cc. El rodado, de color rojo y negro y sin patente, fue sometido a una verificación por peritos que detectaron serias irregularidades. La moto presentaba adulteración en el cuadro y el motor, con números no originales de fábrica, por lo que fue secuestrada por infringir el artículo 289 inciso 3 del Código Penal. El vehículo quedó a disposición de la UFI Genérica.

La otra moto hallada por la Policía en los procedimientos realizados en Rawson y Santa Lucía.

Un día después, el miércoles 10 de septiembre, la misma sección policial actuó en las calles Balcarce y San Lorenzo, en el departamento Santa Lucía. Allí, incautaron una motocicleta marca Appia modelo 150 cc, de color blanco y rosado, sin dominio. Tras una verificación, los peritos descubrieron que los dígitos del motor y del cuadro coincidían con un dominio que tenía un pedido de secuestro por robo, con fecha del 14 de marzo de 2025. El robo se registró bajo el legajo iniciado en la Comisaría 5ª y la UFI DCP.

La motocicleta, originalmente de color negro con llantas verdes, había sido completamente modificada por los delincuentes para ocultar su verdadera identidad. El personal de la división destacó que, tras una larga investigación, lograron identificar la moto robada a pesar de los cambios de "fachada" que le hicieron. El doctor Maximiliano Gerarduzi, al tomar conocimiento del hecho, ordenó el secuestro del vehículo y la vinculación de la persona que lo conducía en el momento del hallazgo.