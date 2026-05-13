Jairo dará un concierto sinfónico en San Juan junto a la orquesta de la UNSJ

Jairo regresará a la provincia de San Juan con su aclamado espectáculo "Jairo Sinfónico", una oportunidad única para reencontrarse con uno de los cantantes más queridos de la música argentina. La cita está prevista para el jueves 11 de junio a las 21:30 horas en el Teatro Sarmiento, ubicado en Avenida Alem 34 norte.

Este concierto representa un hito especial en la trayectoria del artista oriundo de Cruz del Eje. Tal como ha ocurrido en otras ciudades del país, en esta ocasión las canciones que han marcado a diferentes generaciones contarán con una instrumentación orquestal de primer nivel, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

El repertorio recorrerá los grandes éxitos que definieron la carrera de Jairo, interpretados con arreglos sinfónicos que combinan potencia instrumental y calidez interpretativa. La propuesta promete una noche única para sus seguidores, al presentar en formato orquestal los clásicos que el artista ha cultivado a lo largo de su extensa trayectoria.

Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles a través del sitio web entradaweb.com.ar, con precios que oscilan entre los $45.000 y los $65.000, según la ubicación elegida en la sala del Teatro Sarmiento.