El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó una ampliación del programa Tribuna Segura que permitirá impedir el ingreso a estadios de fútbol a personas incluidas en registros de deudores alimentarios morosos. La decisión quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y representa un nuevo alcance para el sistema de control en espectáculos deportivos.

Hasta ahora, Tribuna Segura estaba enfocado principalmente en detectar y restringir el acceso a personas con antecedentes de violencia en el fútbol, pedidos de captura, derecho de admisión o causas penales vinculadas a eventos deportivos. Con esta modificación, el sistema también podrá ejecutar restricciones relacionadas con incumplimientos en el pago de cuotas alimentarias.

La medida no implica una prohibición automática para todos los deudores alimentarios del país. Según se aclaró oficialmente, la restricción se aplicará únicamente cuando exista una disposición judicial o una normativa local que contemple sanciones de este tipo. En esos casos, la persona podrá ser incorporada a la base de datos nacional de Tribuna Segura y rechazada en los controles de acceso a los estadios.

Entre los antecedentes mencionados por la resolución aparece la Ley 269 de la Ciudad de Buenos Aires, que ya establece la prohibición de ingreso a canchas para quienes integren el Registro Público de Alimentantes Morosos. También se toma como referencia legislación vigente en Salta y otras provincias que avanzaron con restricciones similares.

El Gobierno nacional sostiene que la iniciativa apunta a fortalecer herramientas de presión para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias y proteger derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que el programa dejó de limitarse exclusivamente a barrabravas o violentos y comenzó a incorporar otras conductas sancionadas por la Justicia.

La resolución también recuerda que en marzo de 2025 Tribuna Segura amplió su alcance para incluir personas involucradas en disturbios, incidentes violentos o alteraciones del orden público durante manifestaciones y protestas callejeras. Ahora, el universo de personas alcanzadas vuelve a crecer con la incorporación de los deudores alimentarios morosos.

En términos operativos, el sistema funcionará mediante la interoperabilidad entre bases de datos provinciales y nacionales. Durante los controles de ingreso a los estadios, las autoridades podrán detectar si la persona posee restricciones vigentes derivadas de incumplimientos alimentarios.

Según trascendió, el convenio firmado entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires permitirá incorporar miles de registros al sistema de control. Funcionarios nacionales defendieron la medida bajo la premisa de que “quien no cumple con sus hijos, no puede disfrutar de un espectáculo deportivo”.