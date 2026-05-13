Rosario Central y Racing protagonizarán este miércoles uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará desde las 18.45 en el estadio Gigante de Arroyito y definirá a uno de los cuatro semifinalistas del campeonato argentino.

El equipo dirigido por Jorge Almirón llega fortalecido después de eliminar a Independiente en un partido vibrante que terminó 3 a 1. Tras arrancar en desventaja, el “Canalla” reaccionó con un gol de Ángel Di María y selló la clasificación en el complemento con una actuación sólida ante su gente.

Racing, por su parte, recuperó confianza luego de atravesar una racha negativa y consiguió un triunfo clave frente a Estudiantes de La Plata. La “Academia” avanzó gracias a un agónico cabezazo de Santiago Sosa y cortó una sequía de siete partidos sin victorias, en un momento donde crecían los cuestionamientos internos.

Para este compromiso, Gustavo Costas tendrá una baja importante en el mediocampo debido a la lesión de Alan Forneris, quien sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda y estará varios meses fuera de las canchas. Todo indica que Bruno Zuculini ocupará su lugar en el equipo titular.

El partido será arbitrado por Darío Herrera, mientras que Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva estará disponible a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

En Rosario se espera un estadio repleto y un clima de alta tensión futbolera. Central buscará hacerse fuerte nuevamente en Arroyito, donde mostró una de sus mejores versiones del torneo, mientras que Racing intentará confirmar su recuperación en un escenario históricamente complejo.

El ganador del cruce avanzará a semifinales y enfrentará al vencedor del duelo entre River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata, en la antesala de una definición que tendrá como sede el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.