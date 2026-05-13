The Punisher One Last Kill: ¿vale la pena? ¿hay escena post créditos?

Jon Bernthal retoma su papel de Frank Castle en la nueva apuesta de Disney Plus titulada The Punisher One Last Kill. El antihéroe más violento regresa este miércoles 13 de mayo en una trama ubicada antes de su próxima aparición cinematográfica, generando la gran duda sobre ¿si "tiene The Punisher: One Last Kill escena post-créditos?". Este recurso se ha vuelto indispensable ya que "en el cine de superhéroes han adquirido un peso particular" para conectar historias.

Grandes sagas como Star Wars, Fast & Furious, John Wick, Matrix, Transformers, Expediente Warren, Godzilla x Kong, Sonic, Toy Story o Jurassic World han utilizado estos epílogos, pero en Marvel son una marca registrada.

Desde el estreno de Iron Man en 2008, estas escenas funcionaron "como puente entre proyectos y como engranaje narrativo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel". Se han visto en series como Wandavision, Loki, Moon Knight, Ms. Marvel o Echo, "donde precisamente era Kingpin" quien aparecía como "el protagonista" del cierre.

Sin embargo, este nuevo especial "no cuenta con ninguna escena adicional ni durante ni después de sus créditos finales", sumándose a excepciones como Invasión Secreta, Agatha o la temporada dos de Daredevil Born Again.

A pesar de que no habrá que esperar sentados en el sillón tras el final, el futuro de Frank Castle en el estudio está garantizado. Los seguidores pueden celebrar porque "The Punisher ya tiene confirmada su presencia en Spider-Man: Brand New Day", la película número cuatro de Tom Holland que se estrenará el 31 de julio.