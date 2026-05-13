Inés Estévez contó detalles de cuando vivió en la calle a sus 17 años

Inés Estévez compartió un fragmento movilizador de su vida durante una charla con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido este miércoles 13 de mayo. La actriz rememoró los desafíos que enfrentó al mudarse sola desde Dolores hacia la gran ciudad cuando apenas tenía 17 años. Su meta era clara pero el camino fue empinado debido a la falta de sustento económico familiar.

Sobre aquel vínculo con sus padres, la artista recordó que "Mi papá era una persona adorable, entendía lo que yo quería, pero no tenía recursos". A pesar de que su madre era muy severa, ella tomó una decisión firme y le comunicó "Me voy igual" para perseguir su vocación. Sin embargo, la realidad porteña la golpeó cuando debió abandonar el departamento que compartía con una compañera.

Ante la posibilidad de regresar a su pueblo, Estévez eligió resistir en silencio. En ese momento crítico, confesó que "No sabía pedir ayuda, entonces dije: 'Me la voy a bancar'". Esta determinación la llevó a pasar varias noches en la Terminal de Retiro, buscando anonimato entre la multitud. Lo curioso de su situación era que seguía trabajando y contaba con algunos medios. Según explicó, "Tenía plata para comer, para moverme, para vestirme, pero no para pagar un alquiler".

Durante ese periodo, la joven utilizaba las instalaciones del teatro para bañarse y mantenerse activa. El final de esta etapa llegó gracias a un gesto de humanidad de su entorno laboral. El director de la obra donde trabajaba advirtió lo que sucedía y le propuso vivir en su hogar. El trato consistía en cuidar a su gata y regar la vegetación de la casa. Con un simple "Ahí fui", la actriz cerró su relato sobre cómo logró superar la falta de un techo propio en sus comienzos.