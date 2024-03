Mañana, jueves 7 de marzo, hay un plenario de Secretarios Generales de la UTA, donde se debatirá cómo seguirá la situación de los trabajadores de transportes urbanos. Si no se obtiene una respuesta concreta con respecto a los reclamos salariales, Unión Tranviarios Automotor tomará medidas más duras que el de 24 horas realizado el pasado martes 5 marzo. Así lo confirmó Héctor Maldonado, secretario gremial, a DIARIO HUARPE. El gremialista señaló que, “ante la negativa de arreglar con la provincia, con la UTA tomaremos medidas más duras”.

Luego del paro de colectivos que se realizó en el interior del país, 13 provincias llegaron a un acuerdo. Sin embargo, en San Juan todavía no hay respuestas. "Hoy se están depositando los salarios y no hubo aumentos, se está haciendo con la escala vieja. Fuimos ignorados después del paro, por eso si mañana no hay respuesta, UTA definirá qué medidas se tomará", finaliza el gremialista.

