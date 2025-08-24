En un evento que desató la algarabía de todo un país, los Pumas lograron una hazaña sin precedentes al vencer a los todopoderosos All Blacks por 29 a 23 en el Estadio José Amalfitani de Liniers. Esta victoria marca la primera vez que el seleccionado argentino de rugby derrota a Nueva Zelanda en territorio nacional, en lo que fue la segunda jornada del Rugby Championship 2025.

El partido, que comenzó a las 18:13, se presentó desde el inicio como un desafío de alto voltaje. Los Pumas abrieron el marcador con un penal de Tomás Albornoz a los 3 minutos, poniendo el 3 a 0. Sin embargo, la respuesta neozelandesa no tardó en llegar: Reuell Barrett igualó de penal a los 12 minutos, y Billy Proctor y Fletcher Newell anotaron tries, aunque con conversiones fallidas por Barrett, dejando a los All Blacks con una ventaja.

La reacción argentina fue contundente. A los 32 minutos del primer tiempo, Juan Martín González anotó el primer try para Los Pumas, con una posterior conversión de Santiago Carreras que empató el partido en 13 a 13. Poco antes, el jugador de los All Blacks, Will Jordan, había recibido una tarjeta amarilla por una falta severa. Con el marcador igualado, el primer tiempo llegó a su fin.

El complemento fue crucial para la gesta albiceleste. Los Pumas salieron con determinación y rápidamente volvieron a ponerse en ventaja con un penal de Santiago Carreras a los 50 minutos, para el 16 a 13. La ventaja se amplió significativamente a los 60 minutos con un try de Gonzalo García, convertido por Carreras, dejando el marcador 26 a 13.

A pesar de la ventaja, los All Blacks intentaron reaccionar con un try de Samisoni Taukei'aho y la conversión de Damian Mckenzie a los 67 minutos, que generó un interrogante en el resultado. No obstante, la eficacia de Santiago Carreras se mantuvo infalible rematando a los palos durante toda la tarde, y sumó otro penal a los 74 minutos para estirar la ventaja argentina. Sobre el final, Damian Mckenzie de Nueva Zelanda maquilló el marcador con un penal, poniendo las cifras definitivas de 29 a 23.