Huarpe Deportivo > En Liniers
Los Pumas hicieron historia al derrotar 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship
POR REDACCIÓN
En un evento que desató la algarabía de todo un país, los Pumas lograron una hazaña sin precedentes al vencer a los todopoderosos All Blacks por 29 a 23 en el Estadio José Amalfitani de Liniers. Esta victoria marca la primera vez que el seleccionado argentino de rugby derrota a Nueva Zelanda en territorio nacional, en lo que fue la segunda jornada del Rugby Championship 2025.
El partido, que comenzó a las 18:13, se presentó desde el inicio como un desafío de alto voltaje. Los Pumas abrieron el marcador con un penal de Tomás Albornoz a los 3 minutos, poniendo el 3 a 0. Sin embargo, la respuesta neozelandesa no tardó en llegar: Reuell Barrett igualó de penal a los 12 minutos, y Billy Proctor y Fletcher Newell anotaron tries, aunque con conversiones fallidas por Barrett, dejando a los All Blacks con una ventaja.
La reacción argentina fue contundente. A los 32 minutos del primer tiempo, Juan Martín González anotó el primer try para Los Pumas, con una posterior conversión de Santiago Carreras que empató el partido en 13 a 13. Poco antes, el jugador de los All Blacks, Will Jordan, había recibido una tarjeta amarilla por una falta severa. Con el marcador igualado, el primer tiempo llegó a su fin.
El complemento fue crucial para la gesta albiceleste. Los Pumas salieron con determinación y rápidamente volvieron a ponerse en ventaja con un penal de Santiago Carreras a los 50 minutos, para el 16 a 13. La ventaja se amplió significativamente a los 60 minutos con un try de Gonzalo García, convertido por Carreras, dejando el marcador 26 a 13.
A pesar de la ventaja, los All Blacks intentaron reaccionar con un try de Samisoni Taukei'aho y la conversión de Damian Mckenzie a los 67 minutos, que generó un interrogante en el resultado. No obstante, la eficacia de Santiago Carreras se mantuvo infalible rematando a los palos durante toda la tarde, y sumó otro penal a los 74 minutos para estirar la ventaja argentina. Sobre el final, Damian Mckenzie de Nueva Zelanda maquilló el marcador con un penal, poniendo las cifras definitivas de 29 a 23.
JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para Argentina por incertidumbre electoral y tasas de interés
El gigante financiero estadounidense JP Morgan ha ajustado a la baja su proyección de crecimiento económico para Argentina en 2025, situándola en un 4,7% interanual, desde el 5,3% anterior. El informe destaca que la incertidumbre electoral y la volatilidad de las tasas de interés son los principales factores de freno para la actividad en la segunda mitad del año.
El nuevo equipo de la Fórmula 1, Cadillac, está a un paso de hacer oficial una de las noticias más esperadas de cara a la temporada 2026. Según reportes de medios especializados, la escudería estadounidense ha cerrado un acuerdo con los experimentados pilotos Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez para que conformen su dupla titular en el esperado desembarco en la Máxima.
La Comisaría 23° del Departamento Chimbas ha reportado dos incidentes delictivos en días consecutivos, destacando la intervención policial en un caso y la investigación en curso en el otro. En menos de 24 horas, un motor externo de aire acondicionado fue sustraído de una vivienda en Barrio Costanera II. Al día siguiente, la rápida acción de la Policía de Comando Norte permitió la aprehensión de un hombre que intentó sustraer diversos efectos de un local comercial en Avenida Benavidez.
Los vecinos de la Calle 14 al este de Ruta 40, en Pocito, atraviesan una crítica situación por la falta de suministro eléctrico estable y permanente. Según el testimonio de Franco Sorrentino, un residente de la zona, los hogares han sufrido extensos cortes de luz, fluctuaciones de tensión constantes y el consecuente daño de múltiples electrodomésticos.
En una noche inolvidable para el rugby argentino, Los Pumas lograron una victoria histórica al derrotar a los All Blacks por primera vez en suelo nacional. El equipo albiceleste se impuso por 29 a 23 sobre Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani de Liniers, en el marco de la segunda fecha del Rugby Championship 2025.
Un robo en un loteo privado en Pocito derivó en un inesperado hallazgo que complejiza la investigación. Mientras el Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales recuperaba los objetos sustraídos de la vivienda de un hombre de 45 años, encontraron en el mismo lugar un invernadero con 22 plantas de marihuana en floración y una réplica de arma de 9 mm.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un robo en un loteo privado en Pocito derivó en un inesperado hallazgo que complejiza la investigación. Mientras el Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales recuperaba los objetos sustraídos de la vivienda de un hombre de 45 años, encontraron en el mismo lugar un invernadero con 22 plantas de marihuana en floración y una réplica de arma de 9 mm.
En una noche inolvidable para el rugby argentino, Los Pumas lograron una victoria histórica al derrotar a los All Blacks por primera vez en suelo nacional. El equipo albiceleste se impuso por 29 a 23 sobre Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani de Liniers, en el marco de la segunda fecha del Rugby Championship 2025.
Los vecinos de la Calle 14 al este de Ruta 40, en Pocito, atraviesan una crítica situación por la falta de suministro eléctrico estable y permanente. Según el testimonio de Franco Sorrentino, un residente de la zona, los hogares han sufrido extensos cortes de luz, fluctuaciones de tensión constantes y el consecuente daño de múltiples electrodomésticos.
La Comisaría 23° del Departamento Chimbas ha reportado dos incidentes delictivos en días consecutivos, destacando la intervención policial en un caso y la investigación en curso en el otro. En menos de 24 horas, un motor externo de aire acondicionado fue sustraído de una vivienda en Barrio Costanera II. Al día siguiente, la rápida acción de la Policía de Comando Norte permitió la aprehensión de un hombre que intentó sustraer diversos efectos de un local comercial en Avenida Benavidez.