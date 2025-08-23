Publicidad
San Martín le ganó 1 a 0 a Gimnasia por la fecha 6 del torneo

El Verdinegro le ganó 1 a 0 al Lobo con gol de Iacobellis de penal.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Iacobellis tras convertir el gol. Captura de pantalla.

Por la sexta fecha del torneo, San Martín le ganó 1 a 0 a Gimnasia. El Verdinegro y el Lobo buscan una victoria, ya que ambos se encuentran complicados con el descenso.La única anotación del encuentro la hizo Marco Iacobellis de penal.

Con este resultado, el conjunto del Pipi Romagnoli escala posiciones en la tabla anual y también en los promedios. Si bien se encuentra en descenso en ambas, es un gran paso para soñar con la salvación.

El próximo partido es una prueba de fuego, ya que debe viajar a Buenos Aires para medirse contra River. A su vez, espera que sus contrincantes sigan perdiendo puntos, como es el caso de Talleres o Aldosivi.

Barrio costanera ii

Dos robos en menos de 24 horas en Chimbas: detuvieron a un ladrón

La Comisaría 23° del Departamento Chimbas ha reportado dos incidentes delictivos en días consecutivos, destacando la intervención policial en un caso y la investigación en curso en el otro. En menos de 24 horas, un motor externo de aire acondicionado fue sustraído de una vivienda en Barrio Costanera II. Al día siguiente, la rápida acción de la Policía de Comando Norte permitió la aprehensión de un hombre que intentó sustraer diversos efectos de un local comercial en Avenida Benavidez.

