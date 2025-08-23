Huarpe Deportivo > Primera División
San Martín le ganó 1 a 0 a Gimnasia por la fecha 6 del torneo
POR REDACCIÓN
Por la sexta fecha del torneo, San Martín le ganó 1 a 0 a Gimnasia. El Verdinegro y el Lobo buscan una victoria, ya que ambos se encuentran complicados con el descenso.La única anotación del encuentro la hizo Marco Iacobellis de penal.
Con este resultado, el conjunto del Pipi Romagnoli escala posiciones en la tabla anual y también en los promedios. Si bien se encuentra en descenso en ambas, es un gran paso para soñar con la salvación.
El próximo partido es una prueba de fuego, ya que debe viajar a Buenos Aires para medirse contra River. A su vez, espera que sus contrincantes sigan perdiendo puntos, como es el caso de Talleres o Aldosivi.
