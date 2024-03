Héctor Maldonado, secretario de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) comentó que ve difícil que hoy, martes 5 de marzo, se solucione el conflicto salarial. “todo fue un fracaso porque es una situación donde la Cámara Empresaria culpa al Estado de la provincia, la provincia culpa a la Cámara Empresaria, no llegan a ninguna solución entre ellos y nos las trasladan nosotros los trabajadores y por supuesto los usuarios que hoy día se ven privados del servicio”, comentó, en la entrevista radial en Radio Amanecer, explicando el fracaso de la última instancia de diálogo, después de diferentes llamados a paros que fueron frenados por conciliación obligatoria.

Maldonado tildó de inoperante la forma en la que actuó el gobierno y la patronal. “El gobierno (provincial) se mete en el medio de esta situación por el tema tarifario. Ellos pretenden, lo cual me parece muy bien, porque así se ha venido haciendo desde hace muchísimos años, mantener una tarifa baja. Obviamente para que en un momento tan difícil la sociedad pueda utilizar el servicio público, lo hace a través de subsidios. Pero bueno, el gobierno que asumió tomó la posición de no más subsidios, de no aumentar los subsidios, pero tampoco es lo que la cámara manifiesta y ayer lo confirmé cuando estuve con la ministra. Tampoco quieren autorizar más tarifas. Entonces, bueno, la verdad que ellos están provocando con la cámara empresaria este cuello de botella donde no termina de haberse tomado una decisión’, agregó.

Por último comentó que de ser posible el diálogo y de lograr un acuerdo, inmediatamente saldrían a la calle con las unidades.

El reclamo salarial incluye a más de 1600 trabajadores , entre los que se encuentran choferes, mecánicos y administrativos, entre otros.