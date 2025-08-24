Departamentales > Desde el jueves
Pocito: un vecino denunció 3 días de cortes de luz por culpa del Zonda
La paciencia de los residentes en Pocito, precisamente en Calle 14 al este de Ruta 40, ha llegado a su límite. Tras varios días de sufrir interrupciones en el servicio eléctrico y peligrosas variaciones de tensión, la situación se ha vuelto insostenible, con numerosos hogares reportando pérdidas materiales significativas.
Franco Sorrentino, un vecino de la zona, describió a DIARIO HUARPE la alarmante situación: "Estuvimos sin luz desde el jueves cuando empezó el viento hasta el viernes a las 11am". Pero la problemática no terminó con el regreso del servicio. "Desde que volvió hemos tenido cortes cada media hora, bajas y subas de tensión permanente hasta ahora inclusive", agregó Sorrentino, evidenciando la inestabilidad que afecta a la comunidad.
La causa, según los propios vecinos, es clara: "Hay un transformador mal arreglado que se pone en corto permanente", afirmó Sorrentino, señalando directamente la raíz del problema que, según ellos, es la responsable de la deficiencia en el suministro.
Las consecuencias de esta inestabilidad son palpables y costosas para las familias. "Ya hay varios electrodomésticos dañados en varios hogares", lamentó Sorrentino, refiriéndose a los televisores, heladeras y otros aparatos que han sucumbido ante los picos y caídas de tensión.
A pesar de la gravedad de los hechos y los perjuicios económicos, los vecinos se sienten desatendidos. "Hemos reclamado todos los vecinos, pero no tenemos respuesta", enfatizó Franco Sorrentino, haciendo un llamado desesperado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y brinden una solución definitiva.
