Publicidad
Publicidad

Departamentales > Desde el jueves

Pocito: un vecino denunció 3 días de cortes de luz por culpa del Zonda

Los vecinos de la Calle 14 al este de Ruta 40, en Pocito, atraviesan una crítica situación por la falta de suministro eléctrico estable y permanente. Según el testimonio de Franco Sorrentino, un residente de la zona, los hogares han sufrido extensos cortes de luz, fluctuaciones de tensión constantes y el consecuente daño de múltiples electrodomésticos.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La comunidad atribuye la problemática a un transformador en mal estado.

La paciencia de los residentes en Pocito, precisamente en Calle 14 al este de Ruta 40, ha llegado a su límite. Tras varios días de sufrir interrupciones en el servicio eléctrico y peligrosas variaciones de tensión, la situación se ha vuelto insostenible, con numerosos hogares reportando pérdidas materiales significativas.

Franco Sorrentino, un vecino de la zona, describió a DIARIO HUARPE la alarmante situación: "Estuvimos sin luz desde el jueves cuando empezó el viento hasta el viernes a las 11am". Pero la problemática no terminó con el regreso del servicio. "Desde que volvió hemos tenido cortes cada media hora, bajas y subas de tensión permanente hasta ahora inclusive", agregó Sorrentino, evidenciando la inestabilidad que afecta a la comunidad.

Publicidad

La causa, según los propios vecinos, es clara: "Hay un transformador mal arreglado que se pone en corto permanente", afirmó Sorrentino, señalando directamente la raíz del problema que, según ellos, es la responsable de la deficiencia en el suministro.

Las consecuencias de esta inestabilidad son palpables y costosas para las familias. "Ya hay varios electrodomésticos dañados en varios hogares", lamentó Sorrentino, refiriéndose a los televisores, heladeras y otros aparatos que han sucumbido ante los picos y caídas de tensión.

Publicidad

A pesar de la gravedad de los hechos y los perjuicios económicos, los vecinos se sienten desatendidos. "Hemos reclamado todos los vecinos, pero no tenemos respuesta", enfatizó Franco Sorrentino, haciendo un llamado desesperado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y brinden una solución definitiva.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
11
Barrio costanera ii

Dos robos en menos de 24 horas en Chimbas: detuvieron a un ladrón

La Comisaría 23° del Departamento Chimbas ha reportado dos incidentes delictivos en días consecutivos, destacando la intervención policial en un caso y la investigación en curso en el otro. En menos de 24 horas, un motor externo de aire acondicionado fue sustraído de una vivienda en Barrio Costanera II. Al día siguiente, la rápida acción de la Policía de Comando Norte permitió la aprehensión de un hombre que intentó sustraer diversos efectos de un local comercial en Avenida Benavidez.

Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS

Barrio costanera ii

Dos robos en menos de 24 horas en Chimbas: detuvieron a un ladrón

La Comisaría 23° del Departamento Chimbas ha reportado dos incidentes delictivos en días consecutivos, destacando la intervención policial en un caso y la investigación en curso en el otro. En menos de 24 horas, un motor externo de aire acondicionado fue sustraído de una vivienda en Barrio Costanera II. Al día siguiente, la rápida acción de la Policía de Comando Norte permitió la aprehensión de un hombre que intentó sustraer diversos efectos de un local comercial en Avenida Benavidez.