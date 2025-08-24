Lo que comenzó como la investigación de un robo en un loteo privado en la Calle Roger Ballet antes de Ruta 40, en Pocito, se transformó en un operativo más amplio tras el sorprendente descubrimiento de un invernadero de marihuana y una réplica de arma de fuego. La policía logró vincular a dos personas con la causa.

El hecho delictivo original tuvo como víctima a un hombre de 45 años, quien denunció el robo en su propiedad. Tras recibir la denuncia, el Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales inició una serie de tareas investigativas y entrevistas a vecinos para esclarecer el suceso.

Como resultado de las pesquisas, las autoridades lograron secuestrar una gran cantidad de efectos sustraídos, que incluían un Led Monitor, anafes, microondas, vajilla, un taladro, un bidet, un inodoro, toallas, zapatillas, un acolchado, una campera, ropa, cable protodur, tachos de pintura, electrodos y varias herramientas de mano. Además de estos objetos, se encontró y secuestró una réplica de arma de 9 mm a aire comprimido.

La investigación tomó un giro inesperado cuando, en el mismo lugar, se halló un invernadero que contenía 22 plantas de marihuana en estado de floración. Las plantas medían entre 0.90 y 1.20 metros de altura, y una prueba de campo realizada en el sitio dio un resultado positivo para marihuana.

Ante la magnitud del hallazgo, se dio intervención a la UFI Delitos Contra la Propiedad y al Departamento Drogas Ilegales. El Ayudante de Fiscal Mariano Teja dispuso el secuestro de todos los efectos recuperados, así como las plantas de marihuana y el arma réplica. Los efectos del robo serán entregados al damnificado.

Actualmente, dos personas han quedado vinculadas a la causa, enfrentando ahora no solo la acusación por el robo, sino también las implicaciones relacionadas con el cultivo y la posesión de estupefacientes. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el grado de participación de los implicados y el destino de la plantación.