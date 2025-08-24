Publicidad
Publicidad

Departamentales > Todo un éxito

Multitudinaria celebración del Día del Niño en 9 de Julio

9 de Julio vivió este fin de semana una verdadera fiesta de la infancia con la multitudinaria celebración del Día del Niño.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Celebración del Día del Niño en 9 de Julio.

El Departamento de 9 de Julio vivió este fin de semana una verdadera fiesta de la infancia con la multitudinaria celebración del Día del Niño, organizada por la Municipalidad en el multideportivo departamental.

Miles de niños y niñas, junto a sus familias, disfrutaron de una jornada inolvidable colmada de juegos, deportes, castillos inflables, espectáculos, sorteos, bicicletas, juguetes, chocolate caliente y facturas. Desde los más pequeños hasta los más grandes pudieron compartir un espacio común de recreación, alegría y encuentro comunitario.

Publicidad

El intendente Daniel Banega destacó que este tipo de actividades son posibles gracias al esfuerzo del equipo municipal, que trabaja con amor y compromiso, convencidos de que la sonrisa de un niño es el mayor orgullo y motor para seguir construyendo un 9 de Julio mejor.

Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso con la niñez y las familias, entendiendo que el juego, la recreación y el acceso a espacios de calidad son derechos fundamentales de cada niño y niña.

Publicidad

La gran concurrencia de vecinos de todos los distritos y de departamentos vecinos dio un marco especial a esta jornada que se consolida como una de las más esperadas del año, no solo por los más chicos, sino también por toda la comunidad que acompaña y celebra junto a ellos.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
12
Barrio costanera ii

Dos robos en menos de 24 horas en Chimbas: detuvieron a un ladrón

La Comisaría 23° del Departamento Chimbas ha reportado dos incidentes delictivos en días consecutivos, destacando la intervención policial en un caso y la investigación en curso en el otro. En menos de 24 horas, un motor externo de aire acondicionado fue sustraído de una vivienda en Barrio Costanera II. Al día siguiente, la rápida acción de la Policía de Comando Norte permitió la aprehensión de un hombre que intentó sustraer diversos efectos de un local comercial en Avenida Benavidez.

Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS

Barrio costanera ii

Dos robos en menos de 24 horas en Chimbas: detuvieron a un ladrón

La Comisaría 23° del Departamento Chimbas ha reportado dos incidentes delictivos en días consecutivos, destacando la intervención policial en un caso y la investigación en curso en el otro. En menos de 24 horas, un motor externo de aire acondicionado fue sustraído de una vivienda en Barrio Costanera II. Al día siguiente, la rápida acción de la Policía de Comando Norte permitió la aprehensión de un hombre que intentó sustraer diversos efectos de un local comercial en Avenida Benavidez.