Departamentales > Todo un éxito
Multitudinaria celebración del Día del Niño en 9 de Julio
POR REDACCIÓN
El Departamento de 9 de Julio vivió este fin de semana una verdadera fiesta de la infancia con la multitudinaria celebración del Día del Niño, organizada por la Municipalidad en el multideportivo departamental.
Miles de niños y niñas, junto a sus familias, disfrutaron de una jornada inolvidable colmada de juegos, deportes, castillos inflables, espectáculos, sorteos, bicicletas, juguetes, chocolate caliente y facturas. Desde los más pequeños hasta los más grandes pudieron compartir un espacio común de recreación, alegría y encuentro comunitario.
El intendente Daniel Banega destacó que este tipo de actividades son posibles gracias al esfuerzo del equipo municipal, que trabaja con amor y compromiso, convencidos de que la sonrisa de un niño es el mayor orgullo y motor para seguir construyendo un 9 de Julio mejor.
Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso con la niñez y las familias, entendiendo que el juego, la recreación y el acceso a espacios de calidad son derechos fundamentales de cada niño y niña.
La gran concurrencia de vecinos de todos los distritos y de departamentos vecinos dio un marco especial a esta jornada que se consolida como una de las más esperadas del año, no solo por los más chicos, sino también por toda la comunidad que acompaña y celebra junto a ellos.
