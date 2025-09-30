El próximo domingo 5 de octubre, a las 21 horas, el Auditorio Juan Victoria recibirá a Manuel Wirtz en la Sala Principal con un espectáculo que reúne sus canciones más emblemáticas y nuevas interpretaciones de clásicos que forman parte de su carrera. El encuentro, que se enmarca en una gira nacional, tendrá un tinte íntimo y cercano, donde la música se combinará con relatos personales y la complicidad con el público sanjuanino. Las entradas están a la venta en www.entradaweb.com. Las entradas van de $35.000 y $40.000.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Wirtz reflexionó sobre el oficio de componer y la permanencia de sus temas en la memoria colectiva. “Lo más difícil para encontrar son las canciones, porque no hay un mapa del tesoro para eso. Uno muchas veces se enamora de lo que hace y cree que lo que siente es la verdad, y en definitiva la verdad va a pasar por otro lado, por si el público la acepta o no. A veces lo que a uno lo identifica no es lo mismo que le pasa al resto de las personas”, señaló. El artista recordó que muchos textos quedan en papeles guardados, pero en ocasiones vuelven a la luz y logran transformarse en piezas que integran sus discos.

Publicidad

Con más de seis décadas de vida y un recorrido musical que abarca distintos momentos, Wirtz aseguró que sigue llevando al escenario aquellas composiciones que marcaron su trayectoria: “Las canciones que han tenido como "Rescata mi corazón", "Por ganar tu amor", "Loco por ti", 2Hoy te necesito", la versión del tango Tarde, la de Leonardo Favio Ella ya me olvidó y tantas otras, son canciones que no pueden dejar de estar. Primero porque me encantan, porque no reniego de aquello que me ha dado la alegría, la satisfacción y el reconocimiento.”

Sobre el vínculo con el público, destacó la diversidad generacional que se observa en cada concierto: “Siempre pregunto en un concierto quiénes me vienen a ver por primera vez, y siempre es la mayoría. Eso es muy bueno, significa que algo de lo que estoy haciendo está funcionando. El público va variando, pero cada vez se renueva y eso es una señal positiva”.

Publicidad

El artista también puso el acento en el valor de las redes sociales para sostener la conexión con los seguidores en un contexto en que la industria discográfica ya no cumple el mismo rol que antes. “Hoy las redes ayudan a que uno pueda arrojar esas botellas con un mensaje al océano y quizás en algún momento caigan en manos de alguien a quien le haga bien”, dijo.

En cuanto a lo que ofrecerá en San Juan, Wirtz lo resumió con entusiasmo: “Como a mí me gusta decir siempre, estamos sacando a pasear las canciones. Es hora. Hace rato que no andaba por aquellos pagos y siempre me han tratado con mucho cariño, con mucho amor. Así que vamos a desplegar todas esas historias que tanto me han costado encontrar y que hoy están con esa misma magia, con esa misma textura y con ese mismo corazón”.