El presidente Javier Milei reabrió los canales de comunicación con el exmandatario Mauricio Macri, líder del PRO, y no se descarta una reunión entre ambos en los próximos días, confirmaron fuentes cercanas al Gobierno y al partido amarillo. La novedad se produjo tras el regreso del jefe de Estado de Estados Unidos, donde escuchó el pedido de la administración de Donald Trump de reforzar la gobernabilidad como condición para avanzar con la ayuda financiera.

Según trascendió, Milei le envió mensajes directos a Macri después de más de un año sin contacto personal. “Hace más de un año que no hablamos ni lo veo, pero yo siempre estoy a disposición para ayudar a que este país encuentre el rumbo”, dijo Macri días atrás al ingresar a la sede del PRO en Balcarce 412, a metros de la Casa Rosada.

El acercamiento se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, reveló que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, fue categórico: “Trabajen en la gobernabilidad”. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, compartió en redes una foto con Macri durante un evento en la Embajada de Arabia Saudita, que luego Milei replicó como gesto político.

La administración libertaria atraviesa semanas de tensión en el Congreso. El kirchnerismo, con apoyo de bloques provinciales, rechazó los vetos presidenciales a leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, y prepara nuevas ofensivas sobre el reparto de ATN y la regulación de los DNU. Frente a este escenario, Milei busca recomponer la sintonía con el PRO, clave para avanzar con proyectos como el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.

El Consejo de Mayo, encabezado por Francos, volverá a reunirse este lunes con participación de dirigentes aliados, entre ellos el jefe del bloque macrista en Diputados, Cristian Ritondo, artífice de la alianza con La Libertad Avanza en Buenos Aires.

Mientras tanto, Milei continuará con su agenda de campaña. Este lunes tiene previsto viajar a Tierra del Fuego para reforzar la presencia territorial de cara a las elecciones del 26 de octubre, en las que el oficialismo busca ampliar su representación en el Congreso y consolidar el apoyo político que ahora intenta recomponer con Macri.