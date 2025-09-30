El diputado José Luis Espert reconoció haber utilizado el avión privado de Fred Machado, un individuo señalado como narcotraficante y actualmente detenido con pedido de extradición a Estados Unidos. Esta admisión se produjo en el marco de las revelaciones sobre un documento de la justicia de Texas que acreditaría una transferencia de 200 mil dólares desde Machado hacia el legislador.

Frente al creciente escándalo, el diputado libertario reapareció en medios de comunicación para atribuir los hechos a una "campaña sucia del kirchnerismo". Sin embargo, las evidencias documentales que lo vinculan financieramente con Machado proceden de tribunales estadounidenses, un ámbito ajeno a la esfera política kirchnerista. En su declaración, Espert afirmó que el viaje en avión ocurrió a principios de 2019, con motivo de la presentación de su libro en Viedma, y aseguró que desconocía en ese momento la presunta actividad ilícita de su anfitrión.

La documentación judicial, revelada públicamente, indica que la transferencia de 200 mil dólares se habría realizado el 1 de febrero de 2020. No obstante, existen versiones de investigadores que sugieren que estos fondos podrían estar destinados a financiar la campaña electoral de Espert en 2019. Cabe recordar que, aunque el diputado no logró superar las elecciones primarias de ese año, realizó adquisiciones patrimoniales significativas, consistentes en una vivienda en una zona exclusiva del partido de San Isidro y un vehículo de alta gama.

La denuncia original fue presentada por el equipo legal de Juan Grabois, quien amplió la acusación por lavado de activos e incluyó solicitudes para que declaren figuras clave del entorno de Espert durante la campaña de 2019. La situación ha generado una notable ausencia del diputado en actos de campaña, lo que ha suscitado comentarios dentro de su espacio político sobre la necesidad de mantenerlo fuera de la vista pública. Esta estrategia es cuestionada desde otros sectores, que argumentan que la exposición del candidato en las boletas electorales hace inevitable su confrontación con las acusaciones.