El gobernador Marcelo Orrego anunció que San Juan concentra el 40% de los proyectos presentados a nivel nacional en el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones). La cifra convierte a la provincia en la principal protagonista dentro del nuevo esquema de grandes inversiones.

“El día viernes se conoció una noticia muy importante en el ámbito minero. Del 100% de los proyectos presentados en la Nación, el 40% corresponden a San Juan, y eso es algo realmente positivo”, expresó el mandatario a DIARIO HUARPE.

Publicidad

El gobernador destacó además que la decisión de otorgar un RIGI a una empresa vinculada a la provincia refuerza la proyección de San Juan en el escenario nacional. “Que se haya otorgado un RIGI a una compañía que apuesta por San Juan es muy significativo, no lo digo solo yo, esto es importante para todos los argentinos y en particular para nuestra provincia”, señaló.

En sus palabras, Orrego insistió en que la noticia excede lo local: “Lo que se genere acá va a tener un impacto más allá de nuestras fronteras, y eso es algo que debemos valorar como país”.

Publicidad

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones fue diseñado para promover proyectos de gran escala con beneficios fiscales y un marco jurídico especial. En ese contexto, San Juan se convirtió en la provincia con mayor peso relativo dentro del esquema, algo que el propio gobernador describió como “una oportunidad de crecimiento y empleo para el futuro cercano”.