El Ministerio de Capital Humano confirmó la ampliación del programa de descuentos para jubilados y pensionados de Anses en supermercados, farmacias y ópticas de todo el país. La medida alcanza a más de 7 millones de beneficiarios y suma a un banco privado dentro del esquema de cuentas remuneradas.

Los comercios adheridos son Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour y Día, con rebajas que llegan al 20% en productos de perfumería y limpieza, y un 10% general en la mayoría de los rubros. En algunos casos no hay tope de reintegro.

Además, el Banco Nación ofrece un reintegro adicional del 5% en compras realizadas con BNA + MODO y tarjetas, con un límite de $20.000 mensuales. También otorga una remuneración diaria del 32% TNA sobre saldos de hasta $500.000.

Por su parte, el Banco Galicia se incorporó al esquema con descuentos de hasta el 25% y tres cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, con topes de $20.000 y $12.000 según el rubro. Sus cuentas remuneradas FIMA ofrecen un rendimiento del 33,2% TNA sin tope de monto.

Los beneficios se aplican con la tarjeta de débito vinculada a la prestación previsional y, en algunos casos, también en compras online. En farmacias, el plan incluye medicamentos, sumándose a las coberturas del PAMI.

La medida, que no implica erogaciones del Estado, se enmarca en las políticas para reforzar el ingreso de los adultos mayores y dinamizar el consumo interno.