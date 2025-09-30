El Hotel Hilton de Puerto Madero volvió a ser el escenario de una de las noches más esperadas de la televisión argentina: los Premios Martín Fierro 2025. Con la conducción de Santiago del Moro y la apertura de Luis Ventura, presidente de Aptra, la ceremonia distinguió a lo mejor de la pantalla chica durante la temporada 2024.

Hubo homenajes, discursos cargados de emoción y varias sorpresas en una noche donde se consagraron ficciones, realities y noticieros que marcaron la agenda televisiva.

Publicidad

Reality

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular Bake Off Famosos (Telefe)

Interés General

La Noche de Mirtha (Eltrece)

Noticiero nocturno

Telefe Noticias (Telefe)

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso: Telenoche (Eltrece)

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili Telefe Noticias (Telefe)

Ficción

El Encargado (Eltrece)

Magazine

Cortá por Lozano (Telefe)

Big Show

Bake Off Famosos (Telefe)

Labor en conducción femenina

Wanda Nara Bake Off Famosos (Telefe)

Labor en conducción masculina

Santiago del Moro** – *Gran Hermano* (Telefe)

Panelista

Pía Shaw A la Barbarossa (Telefe)

Entretenimiento

Escape Perfecto (Telefe)

Cronista / Movilero

Cecilia Insinga Arriba Argentinos (Eltrece)

Humorístico

Bendita (El Nueve)

Actor protagonista de ficción

Guillermo Francella El Encargado (Eltrece)

Actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo Margarita (Telefe)

Periodístico

LAM (América)

Producción integral

Bake Off Famosos (Telefe)

Gastronomía

Ariel en su salsa (Telefe)

Revelación

Lola Abraldes Margarita (Telefe)

Labor humorística

Nazareno Mottola La Peña de Morfi / Susana Giménez (Telefe)

Musical

La Peña de Morfi (Telefe)

Noticiero diurno

El Noticiero de la Gente (Telefe)

Deportivo

Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)

Branded Content

Historias de estación Axion, Lele Cristóbal (Telefe)

Aviso publicitario

Historias argentinas Renault (Agencia Publicis)

Actriz de reparto

Julia Calvo Margarita (Telefe)

Actor de reparto

Alejandro Awada Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Cultural / educativo

Proyecto Tierras (Telefe)

Autor / Guionista

Sebastián Borensztein y equipo el espía arrepentido (Eltrece)

Viajes / turismo

Resto del Mundo (Eltrece)

Programa de Servicio

BA Emergencias (El Nueve)

Director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari: Margarita (Telefe)

Director de No Ficción

Lucas Arecco: LAM y Cantando 2024 (América)