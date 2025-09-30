Cultura y Espectáculos > Gala de Aptra
Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2025
POR REDACCIÓN
El Hotel Hilton de Puerto Madero volvió a ser el escenario de una de las noches más esperadas de la televisión argentina: los Premios Martín Fierro 2025. Con la conducción de Santiago del Moro y la apertura de Luis Ventura, presidente de Aptra, la ceremonia distinguió a lo mejor de la pantalla chica durante la temporada 2024.
Hubo homenajes, discursos cargados de emoción y varias sorpresas en una noche donde se consagraron ficciones, realities y noticieros que marcaron la agenda televisiva.
Reality
Gran Hermano 2024 (Telefe)
Jurados
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular Bake Off Famosos (Telefe)
Interés General
La Noche de Mirtha (Eltrece)
Noticiero nocturno
Telefe Noticias (Telefe)
Labor periodística femenina
Carolina Amoroso: Telenoche (Eltrece)
Labor periodística masculina
Rodolfo Barili Telefe Noticias (Telefe)
Ficción
El Encargado (Eltrece)
Magazine
Cortá por Lozano (Telefe)
Big Show
Bake Off Famosos (Telefe)
Labor en conducción femenina
Wanda Nara Bake Off Famosos (Telefe)
Labor en conducción masculina
Santiago del Moro** – *Gran Hermano* (Telefe)
Panelista
Pía Shaw A la Barbarossa (Telefe)
Entretenimiento
Escape Perfecto (Telefe)
Cronista / Movilero
Cecilia Insinga Arriba Argentinos (Eltrece)
Humorístico
Bendita (El Nueve)
Actor protagonista de ficción
Guillermo Francella El Encargado (Eltrece)
Actriz protagonista de ficción
Isabel Macedo Margarita (Telefe)
Periodístico
LAM (América)
Producción integral
Bake Off Famosos (Telefe)
Gastronomía
Ariel en su salsa (Telefe)
Revelación
Lola Abraldes Margarita (Telefe)
Labor humorística
Nazareno Mottola La Peña de Morfi / Susana Giménez (Telefe)
Musical
La Peña de Morfi (Telefe)
Noticiero diurno
El Noticiero de la Gente (Telefe)
Deportivo
Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)
Branded Content
Historias de estación Axion, Lele Cristóbal (Telefe)
Aviso publicitario
Historias argentinas Renault (Agencia Publicis)
Actriz de reparto
Julia Calvo Margarita (Telefe)
Actor de reparto
Alejandro Awada Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)
Cultural / educativo
Proyecto Tierras (Telefe)
Autor / Guionista
Sebastián Borensztein y equipo el espía arrepentido (Eltrece)
Viajes / turismo
Resto del Mundo (Eltrece)
Programa de Servicio
BA Emergencias (El Nueve)
Director
Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari: Margarita (Telefe)
Director de No Ficción
Lucas Arecco: LAM y Cantando 2024 (América)