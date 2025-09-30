Una tensa intervención policial se llevó a cabo en la tarde de este lunes en el departamento Rivadavia, luego de que un llamado al 911 alertó sobre un supuesto robo a mano armada en un reconocido comercio. El hecho, sin embargo, no resultó ser un asalto sino un dramático episodio de violencia familiar que culminó con la detención de un hombre de 72 años de edad.

El hombre que quedó detenido tras dejar el hombre.

El Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM) comisionó personal del Comando Urbano a la Avenida Libertador N° 4335, en el tramo comprendido entre calles Espejo y Corrientes, lugar donde funciona la heladería Portho Gelato. La alerta inicial indicó que un sujeto, vestido con una campera de color azul, ingresó al local empuñando un arma de fuego y estuvo llevando a cabo un ilícito.

Publicidad

Al llegar a la escena, el personal del Comando Urbano, en conjunto con efectivos del Comando Oeste, observó de inmediato una situación de forcejeo. Un hombre luchaba con quien se presumía era el asaltante. La presencia policial motivó que el hombre que resistía el forcejeo manifestara a viva voz ante la autoridad: “es mi papá” y aseguró que el anciano lo amenazó con un arma, la cual, en ese preciso instante, aún estuvo empuñando el progenitor.

Personal de Criminalística trabajó en el levantamiento del arma.

La rápida y efectiva intervención policial permitió desactivar la peligrosa situación. El oficial inspector Nicolás Echegaray y el cabo Cristian Nievas, ambos del Comando Urbano a bordo del móvil UR-03, junto con la cabo primero Pamela Azcurra del Comando Oeste, procedieron a la contención. El hombre que portaba el arma, identificado como Guillermo Horacio García, de 72 años de edad, accedió a las indicaciones policiales. García, con domicilio declarado en Avenida Libertador al 9000, en la zona de Marquesado, también en Rivadavia, depositó el revólver calibre 22 que llevaba en una de las mesas del local. Inmediatamente, la Policía ejecutó la detención del septuagenario.

Publicidad

El hijo del agresor, y víctima de la amenaza, fue identificado como Guillermo Martín García, de 49 años, domiciliado en Los Tilos, del Barrio Porres, en el departamento Capital.

Testigos presenciales que observaron la escalofriante escena relataron a los uniformados detalles cruciales del altercado. Según sus declaraciones, el ciudadano de la campera azul, es decir, el hombre de 72 años, extrajo el arma de fuego de entre sus prendas y apuntó a su propio hijo directamente a la cabeza. Esta acción fue lo que desencadenó el violento forcejeo entre padre e hijo, que confundió a terceros, quienes creyeron que se trataba de un asalto a la heladería.

Publicidad

El revólver calibre 22 corto que llevaba el hombre de 72 años.

Tras la detención y el secuestro del arma, un funcionario judicial del Fuero de Flagrancia se hizo presente en el lugar. El magistrado y el personal judicial iniciaron de inmediato el procedimiento correspondiente a la gravedad de los hechos. La carátula penal estableció el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma, un encuadre legal que reflejó la violencia empleada y la naturaleza ilegal de la tenencia del revólver calibre 22.

Guillermo Horacio García quedó a disposición de la Justicia, y enfrentará las imputaciones por los graves delitos que cometió contra su propio hijo en un espacio público, poniendo en riesgo la vida de terceros. La intervención rápida y coordinada de los comandos policiales evitó que la confrontación escalara a una tragedia. Los peritos trabajaron en el lugar secuestrando el arma y recabando pruebas que servirán para la causa judicial que se inició en Rivadavia.