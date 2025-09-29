Economía > Minería
Barrick nombró a Mark Hill como CEO interino tras la salida de Mark Bristo
POR REDACCIÓN
La minera Barrick Mining Corporation anunció este lunes el nombramiento de Mark Hill como su presidente y director ejecutivo interino. Esta decisión se produce tras la salida repentina de Mark Bristow, quien lideró la compañía canadiense durante casi siete años después de la fusión con Randgold Resources.
Bristow asumió el cargo de CEO en 2019, cuando Barrick completó la adquisición de Randgold. Durante su mandato, supervisó el proceso de integración de ambas empresas y guió a la corporación minera a través de un período significativo de reestructuración de su portafolio de activos y de reducción de deuda.
Mark Hill, quien además asumirá simultáneamente el rol de director de operaciones del grupo, ha tomado el liderazgo de la empresa con efecto inmediato. Mientras tanto, el consejo de administración de Barrick ha iniciado formalmente una búsqueda global para seleccionar un director ejecutivo permanente. Este proceso de selección contará con la asistencia de una firma especializada externa.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
Tras la viralización de un video donde alumnos de una escuela de Canning, junto a un coordinador, entonaron cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche desató indignación en la sociedad, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas presentó una denuncia judicial y exigió sanciones.
El Presidente encabezará un acto este lunes en Ushuaia para respaldar a los postulantes de La Libertad Avanza rumbo a los comicios legislativos del 26 de octubre. Su visita se da en un contexto de fuerte disputa política local tras haber sido declarado “persona no grata” en la capital fueguina por sus dichos sobre Malvinas.