La minera Barrick Mining Corporation anunció este lunes el nombramiento de Mark Hill como su presidente y director ejecutivo interino. Esta decisión se produce tras la salida repentina de Mark Bristow, quien lideró la compañía canadiense durante casi siete años después de la fusión con Randgold Resources.

Bristow asumió el cargo de CEO en 2019, cuando Barrick completó la adquisición de Randgold. Durante su mandato, supervisó el proceso de integración de ambas empresas y guió a la corporación minera a través de un período significativo de reestructuración de su portafolio de activos y de reducción de deuda.

Mark Hill, quien además asumirá simultáneamente el rol de director de operaciones del grupo, ha tomado el liderazgo de la empresa con efecto inmediato. Mientras tanto, el consejo de administración de Barrick ha iniciado formalmente una búsqueda global para seleccionar un director ejecutivo permanente. Este proceso de selección contará con la asistencia de una firma especializada externa.