¿Sin tiempo para cocinar? Mirá estas 3 recetas de tortillas de vegetales

Una propuesta saludable es la tortilla de coliflor y queso, que emplea 120 gramos de la hortaliza cruda rallada con ojo grueso, tres huevos, una cucharadita de ajo en polvo y mozzarella.

Sobre esto, se destaca que "el secreto" es "invertir unos minutos en picar o rallar" la verdura bien chiquita para lograr una textura cremosa,. En una sartén aceitada o con rocío vegetal a fuego medio, se debe doblar la mezcla cuando esté cuajada para fundir el queso en su interior.

Asimismo, se detalla la tortilla de papas rosti con puerro, una receta tradicional suiza que no lleva huevo y usa el almidón de la papa como aglutinante. Para prepararla, se rallan dos papas con ojo fino, se escurren y se mezclan con láminas finas de blanco de puerro para cocinarlas con aceite o manteca. La instrucción técnica es "darlas vuelta con cuidado" y añadirles queso semiduro en hebras antes de tapar y bajar el fuego para la cocción final.

Por último, la tortilla de verduras ralladas integra una papa, una zanahoria, un zapallito, un diente de ajo opcional y cuatro huevos batidos. Es vital escurrir el líquido de los vegetales presionando con las manos antes de mezclarlos.

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Para este plato, que demora 20 minutos en total, se advierte que "el secreto para que se cocinen bien las verduras es primero utilizar fuego medio y sartén destapada" durante cinco minutos, para luego bajar el fuego y tapar. Esta versión resulta sabrosa y crujiente, siendo perfecta para servirse sola o para acompañar una carne.