Sol Pérez presentó públicamente a su nuevo novio

Cuidadosa en el plano sentimental, en febrero, Sol Pérez (25) decidió blanquear el incipiente romance que había comenzado con Rodolfo Parato, el dueño de una reconocida confitería de Mar del Plata. Pero, a los pocos días esa historia finalizó.

Sin embargo, el tiempo pasó y Rodrigo llegó a su vida. Y, aunque ambos prefieren no rotular su relación como un noviazgo, Luis Piñeyro aseguró en Gossip, el ciclo que conduce con Sol en KZO, que están de novios. De hecho, el joven acompañó a la blonda al programa del jueves 18 y confesó que duerme con Pérez "seis días de la semana". Y destacó: "Somos excelentes compañeros de vida. Ella es lo que necesito hoy".

Con la picardía que la caracteriza, Sol confesó: "Yo me lo levanté a él. Fuimos a un boliche, yo lo miraba, lo miraba, lo miraba y él no estaba en otra. Después fui al baño, él me siguió y cuando salí me dijo 'hola'. Ya nos conocíamos igual, pero esa es otra historia que no la puedo contar", sostuvo la rubia.

Fuente: Cuidad Mágazine