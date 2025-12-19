En el marco del Sanjuanino Solidario 2025, organizado por GRUPO HUARPE, la directora ejecutiva de Challenger Gold y principal referente del proyecto minero Hualilán, Sonia Delgado, participó de una entrevista donde abordó el concepto de solidaridad desde una mirada social, empresarial y humana. Su presencia en el encuentro reforzó el vínculo entre el sector privado y las acciones comunitarias que buscan dar respuestas concretas a las necesidades más urgentes de la provincia.

Delgado explicó que “la solidaridad es un término amplio, que involucra valores y principios vinculados al acercamiento con el otro, a la colaboración y al reconocimiento del prójimo como alguien que está a nuestro lado”. En ese sentido, sostuvo que “quienes ocupamos una posición con mayores posibilidades tenemos una responsabilidad adicional, que no se agota en una ayuda esporádica, sino que exige acciones sostenidas y estructurales”.

La ejecutiva remarcó que “la verdadera solidaridad se construye a través de políticas empresariales, públicas y de Estado, capaces de mejorar a la sociedad en su conjunto y de producir cambios reales en la vida de las personas”. Según señaló, “no alcanza con la buena intención si no se generan condiciones que permitan salir de situaciones de vulnerabilidad de manera definitiva”.

Consultada sobre el acompañamiento al Sanjuanino Solidario, Delgado afirmó que “el proyecto Hualilán viene trabajando junto al GRUPO HUARPE desde hace tiempo, porque compartimos una misma visión sobre el compromiso social”. Añadió que “este tipo de iniciativas son necesarias mientras existan necesidades, pero el objetivo final debería ser que algún día no hagan falta”.

En ese marco, expresó que “todos los padres deberían tener la dignidad de poder alimentar a sus hijos, sin depender de merenderos o ayudas de emergencia”. Reconoció que “puede parecer una utopía, pero creo firmemente que si cada actor aporta su parte, ese objetivo es posible”.

Al referirse al impacto del proyecto minero, Delgado aseguró que “Hualilán es solidario no solo de manera directa, sino también indirecta, a través de toda su cadena de valor”. Detalló que “los contratos con proveedores incluyen cláusulas que los obligan a desarrollar proveedores locales y a incorporar mano de obra sanjuanina”.

Además, subrayó que “existe un compromiso explícito de capacitación para quienes no cuentan con formación previa, lo que permite generar empleo genuino y oportunidades reales de crecimiento”. Para Delgado, “esto demuestra que la actividad minera, bien gestionada, puede convertirse en una herramienta concreta de desarrollo social”.

Finalmente, sostuvo que “la solidaridad no debe ser un discurso, sino una práctica constante que atraviese cada decisión”, y concluyó que “cuando el trabajo, la producción y el compromiso social se alinean, el impacto positivo se multiplica en toda la comunidad”.