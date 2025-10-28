Starlink, la red de internet satelital desarrollada por SpaceX y liderada por Elon Musk, lanzó una promoción que permite a nuevos usuarios acceder a su servicio durante 30 días sin costo alguno. Esta iniciativa busca mostrar el desempeño de la red en zonas donde las conexiones tradicionales suelen ser limitadas en velocidad o cobertura.

El beneficio incluye un acceso completo a la plataforma sin pagar la mensualidad inicial, lo que permite navegar, reproducir contenido en streaming, realizar videollamadas y utilizar aplicaciones con la misma calidad que en un plan con pago. Esta prueba resulta especialmente valiosa para quienes viven en áreas rurales o con infraestructura terrestre deficiente.

Cómo registrarse en la prueba gratuita

El registro para acceder a esta promoción es sencillo y completamente en línea. Los interesados deben ingresar al sitio oficial, buscar la opción “Prueba de 30 días”, ingresar la dirección donde se instalará el servicio y seleccionar “Pedir ahora” para completar los datos de la cuenta.

La empresa no especificó una fecha límite ni restricción geográfica para la oferta, por lo que se entiende que está disponible en todas las zonas con cobertura activa. En la web oficial se puede consultar un mapa que indica las regiones con acceso inmediato y aquellas que están en lista de espera.

Dispositivos compatibles para conectarse a Starlink

Gracias a una alianza con T-Mobile, Starlink permite que ciertos teléfonos móviles se conecten directamente a la red satelital sin necesidad de equipos adicionales. Esta función está disponible actualmente en Estados Unidos y admite los siguientes modelos:

Apple: todos los iPhone desde el modelo 14 (incluyendo Plus, Pro y Pro Max).

Google: Pixel 9, Pro, Pro Fold y Pro XL.

Motorola: líneas razr, razr+, edge y g lanzadas desde 2024.

Samsung: Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54, toda la serie S21 en adelante (Plus, Ultra y Fan Edition), y los plegables Z Flip3 y Z Fold3 en adelante.

REVVL: modelos 7 y 7 Pro.

Antes de comenzar la prueba, se recomienda verificar la compatibilidad del dispositivo y revisar los términos y condiciones vigentes. Con esta iniciativa, Starlink busca consolidarse como una opción real para quienes necesitan una conexión rápida y confiable sin depender de infraestructuras terrestres, abriendo nuevas oportunidades de conectividad en Argentina y en el mundo.