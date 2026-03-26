El TC2000 continúa su temporada 2026 y se prepara para la segunda fecha del campeonato, que se disputará el sábado 11 y domingo 12 de abril en el Autódromo El Zonda-Eduardo Copello de San Juan. Las entradas tienen un valor desde $20.000.

La organización habilitó este jueves la venta de entradas y estacionamiento, disponibles de manera online a través de www.passline.com. Las opciones incluyen sector general y sector boxes, así como estacionamiento para autos y motos, válidos para ambos días del evento.

Las entradas para el sector general, válidas para sábado y domingo, tienen un valor de $20.000. Además, quienes lleguen en auto podrán adquirir el estacionamiento para autos en sector general por $20.000, mientras que el estacionamiento para motos cuesta $5.000.

Para los fanáticos que prefieran estar más cerca de la acción, el sector boxes tiene entradas disponibles por $40.000, válidas para ambos días del evento. El estacionamiento para autos en sector boxes también tiene un valor de $40.000.

Tras la apertura de temporada en el callejero de Buenos Aires, los nuevos vehículos SUV del TC2000 con 500 hp regresan al mítico circuito sanjuanino. La última visita a El Zonda fue en octubre de 2025, con Gabriel Ponce de León como ganador, seguido por Marcelo Ciarrocchi y Leonel Pernía. Esta será la 34° fecha del TC2000 en el autódromo, donde Juan María Traverso mantiene el récord de mayor cantidad de victorias con seis triunfos.

El campeonato actual tiene como líder a Emiliano Stang con 26 puntos, seguido de Franco Riva con 25 y Valentín Yankelevich con 18. Los fanáticos del automovilismo podrán seguir de cerca la lucha por el título en dos jornadas que prometen velocidad, adrenalina y emoción en cada curva.