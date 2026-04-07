Temor en Jáchal luego de que un auto se prendiera fuego en plena ruta

Un automóvil terminó totalmente destruido por un incendio registrado este domingo al mediodía en la Ruta Nacional 40, a la altura de Huaco en el departamento Jáchal. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 13:20 cuando el fuego se inició de manera repentina y envolvió rápidamente la estructura del rodado.

El conductor, un sujeto oriundo de la Capital sanjuanina, advirtió la situación y pudo salir a tiempo para resultar ileso ante la magnitud de las llamas. Según detalló el comisario Fernando Villalba, titular de la Comisaría 21, al medio Actualidad Jachallera, "las primeras averiguaciones indican que el origen del fuego habría sido una falla mecánica".

Este desperfecto mecánico provocó que el vehículo fuera consumido en cuestión de minutos sin posibilidad de recuperación. En el lugar intervino el personal del Destacamento de Bomberos número dos Zona Norte junto a efectivos policiales que trabajaron para controlar el fuego y asegurar el tránsito. El operativo permitió evitar riesgos para otros conductores en una zona donde el episodio generó gran preocupación.