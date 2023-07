Cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis, en honor a Baruch Blumberg, quien fue el encargado de descubrir el virus como también la vacuna para combatirla. Este virus tiene diferentes variables que afectan a todo tipo de personas, desde los más pequeños a los adultos mayores. Por eso, es importante realizarse los testeos al menos una vez en la vida. En San Juan, si bien las estadísticas son bajas, los profesionales de la salud coinciden en que es crucial el factor tiempo para poder llevar a cabo un tratamiento. En el peor de los casos, la hepatitis puede derivar en casos de cirrosis o incluso cáncer hepático.

El director del Programa Provincial de Respuestas al VIH, ITS y Hepatitis Virales, Ariel González, dialogó con DIARIO HUARPE y explicó la diferencia de los distintos tipos de hepatitis que se tratan en San Juan. La hepatitis A se da sobre todo en niños, pero en algunos casos, en adultos. El método de transmisión es por medio de la materia fecal, es decir, contacto boca-ano, alimentos mal lavados o por ejemplo, cuando los bebés se llevan la mano a la boca. Existe una vacuna, la dosis se divide en tres aplicaciones. “Es importante completar los esquemas de vacunación”, afirmó en este sentido.

Como todo tipo de hepatitis, inflama el hígado. La variante B, es más frecuente de la transmisión sexual, como así también por medio de la sangre. “En este año tenemos dos casos y uno de ellos es una reactivación de hepatitis anterior”, explicó el Licenciado.

La hepatitis C, por su parte, se transmite de la misma forma que la B, pero su característica particular es que no muestra síntomas. “Una persona puede estar avanzando en esta enfermedad sin darse cuenta. Es importante realizarse este test al menos una vez en la vida”.

Sandra Ferrari, jefa de Infectología del Hospital Doctor Guillermo Rawson, explicó a este medio también sobre la importancia de detectar el virus con el mayor tiempo de anticipación, para así, poder realizar el tratamiento y que sea lo más efectivo posible. “Es importante la detección precoz para el tratamiento y evitar esta progresión del virus, sobre todo de la hepatitis C”.

Los testeos son fáciles de hacer mediante un análisis de sangre. Con respecto a su tratamiento, Ferrari agregó que el cambio del mismo, desde el 2015 hasta la actualidad, ha sido espectacular. Mientras que antes el método contra la hepatitis C implicaba inyecciones de mala tolerancia y no todos se curaban, hoy en día es vía oral con pastillas y su tratamiento dura entre ocho y 12 semanas y el paciente se cura totalmente.

Ambos profesionales, Ferrari y González, coincidieron y aconsejaron a la comunidad sanjuanina a que se animen y se acerquen a los centros de testeos. “Muchas veces por miedo, temor a lo que le digan, no se testean”. La primera herramienta preventiva es la palabra, hay que hablarlo. González destacó la importancia de “apropiarse de la salud de uno mismo”. Si se anticipa, el virus es menos grave y por lo tanto, se cuenta con más herramientas para llevar a cabo el tratamiento.

Hepatitis en San Juan

En el año 2019 se registraron 19 casos de Hepatitis en San Juan. Luego de la pandemia, en 2022, se registraron 39 casos y actualmente en lo que va del 2023 los casos de Hepatitis son 22 hasta el momento.

González comentó que “esto nos habla de que hemos hecho un buen rastreo y tenemos que seguir puliendo cosas para que la gente acceda a los análisis”. Recordemos que la dificultad del rastreo tardío, una de las posibilidades que puede desencadenar, es el cáncer hepático.