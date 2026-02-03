Muerte de Tiziano en el canal Benavídez: primer testimonio judicial señala que no lo empujaron

La investigación por la muerte por ahogamiento de Pablo Tiziano Araóz Castelino, de 10 años, ocurrida el pasado 17 de enero en el Canal Benavídez, incorporó este lunes un testimonio fundamental. El niño de 8 años que presenció el hecho declaró por primera vez ante la Justicia, aportando un relato crudo y conmovedor de los minutos previos a la tragedia.

La audiencia se desarrolló en Cámara Gesell, bajo estrictos protocolos para proteger la integridad del menor, y fue conducida por la jueza de Menores, María Julia Camus. El objetivo de la magistrada es determinar si el hecho fue un accidente o si existe algún tipo de responsabilidad por parte de terceros.

El testimonio: "no pudieron hacer nada para salvarlo"

El niño, quien se presentó acompañado por su madre y su abogada defensora, Filomena Noriega, declaró en calidad de testigo. Este aspecto es jurídicamente relevante, ya que, según fuentes judiciales consultadas por Tiempo de San Juan, lo descartaría en principio como posible responsable directo del desenlace fatal.

En su versión de los hechos, el menor relató que todos los chicos se arrojaron al canal por decisión propia. La situación escaló rápidamente al drama cuando la fuerte corriente comenzó a arrastrarlos. Tanto él como Tiziano entraron en pánico al percatarse de que no sabían nadar.

Fue en ese momento crítico que el adolescente de 14 años –también involucrado en la causa– les habría indicado que se agarraran de él para intentar salir. Mientras eran arrastrados por el agua y tras pasar por un sifón, el niño de 8 años logró asirse de una rama, lo que permitió su rescate. Pablo Tiziano no tuvo la misma suerte. El pequeño testigo habría expresado: “No pudieron hacer nada para salvarlo”.

El foco de la investigación y los próximos pasos

Con este testimonio, el avance de la causa judicial se redirige hacia los otros dos menores involucrados, de 10 y 14 años, quienes permanecen bajo análisis. La investigación profundiza en la hipótesis de si alguno de ellos empujó a la víctima al agua, una versión sostenida por un testigo adulto y por la madre del niño fallecido.

Se conoció que el adolescente de 14 años, quien inicialmente se había abstenido de declarar, lo hará en los próximos días ante la jueza Camus. Desde su defensa ya adelantaron que su relato coincidirá con lo declarado por el niño de 8 años: todos ingresaron al canal por voluntad propia.