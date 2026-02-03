James Rodríguez vuelve a estar en el radar del fútbol argentino. Tras quedar libre de León de México, el crack colombiano fue ofrecido a Estudiantes de La Plata y Platense, en un contexto clave de su carrera, ya que busca llegar con continuidad y buen nivel al Mundial 2026.

El mediocampista de 34 años finalizó su vínculo con el club mexicano en diciembre y, desde entonces, su nombre comenzó a circular en distintos mercados. En las últimas semanas fue acercado a dos de los últimos campeones del fútbol argentino y que además tendrán competencia internacional en esta temporada: el Pincha y el Calamar.

Si bien en Estudiantes el nombre de James fue presentado como una posibilidad, es Platense el club donde se analiza con mayor seriedad la chance de realizar un intento concreto por el ex Real Madrid y Bayern Múnich, quien ya conoce el fútbol argentino por su paso por Banfield. En Saavedra saben que la operación no será sencilla, principalmente por el elevado salario del colombiano, por lo que serían necesarios aportes externos para poder acercarse a sus pretensiones económicas.

En el Calamar entienden que la jerarquía del enganche podría marcar una diferencia histórica, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo de Walter Zunino afrontará su primera participación en la Copa Libertadores. Además, el club cuenta con un cupo para incorporar tras la salida de Leonel Picco, quien emigró al Remo de la Série A del fútbol brasileño.

James Rodríguez, elegido mejor jugador de la Copa América 2024, atraviesa un momento particular: pese a su talento y recorrido, aún no tiene ofertas concretas para continuar su carrera. En el último tiempo también fue vinculado con Liga de Quito y Barcelona de Ecuador, aunque sin avances formales.

Mientras define su futuro, el zurdo se mantiene activo y enfocado. En los últimos días compartió en sus redes sociales videos entrenando de manera individual, incluso practicando tiros libres, una de las facetas que más perfeccionó en los últimos años y que le dio importantes alegrías tanto a la selección colombiana como a los clubes que defendió.

Con el Mundial cada vez más cerca, el futuro de James Rodríguez aparece como una incógnita abierta, y el fútbol argentino asoma nuevamente como una posibilidad para relanzar su carrera.