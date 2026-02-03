Un hombre atacó a su ex pareja a cuchillazos en Santa Lucía

Un hecho de extrema violencia conmocionó al departamento de Santa Lucía durante la noche del lunes. Una mujer de 34 años fue víctima de un salvaje ataque por parte de su pareja, quien la acuchilló en repetidas oportunidades mientras ella dormía en su domicilio de la calle El Sol, en el asentamiento Río San Juan, Alto de Sierra.

El ataque mientras dormía

Según informaron fuentes policiales a Telesol Diario, el hecho ocurrió a las 23:57 del lunes. La víctima se encontraba descansando cuando su pareja, Maximiliano Exequiel Alé, de 31 años, tomó un arma blanca y comenzó a atacarla. La mujer recibió múltiples puntazos en el rostro, el pecho, los brazos, antebrazos y manos mientras intentaba, en un acto reflejo de supervivencia, defenderse del inesperado ataque.

Tras la agresión, el hombre saltó un cerco y huyó por un descampado con el arma del crimen, la cual no fue hallada. Testigos describieron que Alé escapó con el torso desnudo y vistiendo un jean claro.

La intervención y el auxilio a la víctima

Pasada la medianoche, a las 00:30, efectivos de la Unidad Operativa Alto de Sierra llegaron al lugar. Encontraron a la víctima sentada frente a su casa, cubierta de sangre y siendo asistida por vecinos. La mujer fue estabilizada en el lugar por personal de la ambulancia 110, a cargo de la doctora Elva Rivarola, y posteriormente trasladada de urgencia al Hospital Rawson.

En el centro de salud capitalino, la mujer fue internada para su tratamiento y observación. Aunque al momento de conocerse los detalles del caso se reportaba lúcida y estable, los médicos indicaron que debía ser evaluada por un oftalmólogo debido a una lesión en uno de sus ojos.

La investigación en curso

Personal de Criminalística trabajó en la escena del crimen para recolectar evidencias. Si bien no se encontró el arma homicida, se lograron incautar dos teléfonos celulares y una billetera.

La UFI CAVIG (Unidad Fiscal de Investigación en Cámara Gesell y Violencia de Género) tomó intervención en el caso y, en una primera instancia, lo caratuló por el delito de lesiones. Sin embargo, dada la gravedad del ataque y la intencionalidad, no se descarta que la carátula pueda ser modificada a tentativa de homicidio a medida que avance la investigación.

La búsqueda del presunto agresor, Maximiliano Exequiel Alé, continúa activa. Las autoridades solicitan a la población cualquier información que pueda colaborar con su localización.

Recursos ante la violencia de género

Este brutal episodio se suma a la alarmante estadística de violencia de género en la provincia. Ante situaciones de riesgo, se recuerda la disponibilidad de los siguientes canales de ayuda las 24 horas:

Línea 144: Para atención, contención y asesoramiento.

911: Para emergencias que requieran intervención policial inmediata.

Comisarías de la Mujer y la Familia o Fiscalías especializadas: Para realizar denuncias formales.

La investigación sigue su curso mientras la víctima lucha por su recuperación física y emocional en el Hospital Rawson.