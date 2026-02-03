El Torneo Apertura de Liga Sanjuanina de Fútbol se pone en marcha el sábado 14 de febrero con una jornada completa y atractiva en distintos puntos de la provincia. La primera fecha marcará el regreso oficial de la competencia para los clubes afiliados, con horarios unificados.

La primera fecha se jugará desde las 17.30.

La programación de la primera fecha es la siguiente: Marquesado enfrentará a Trinidad, Colón será local ante Minero, Atenas recibirá a Sarmiento, San Lorenzo jugará frente a Villa Ibáñez, Juventud Zondina se medirá con Carpintería, 9 de Julio chocará ante Desamparados, Unión hará lo propio frente a Rivadavia, Peñarol se enfrentará con Alianza y López Peláez cerrará la jornada recibiendo a Defensores de Argentinos.

Con ilusiones renovadas y el objetivo de comenzar con el pie derecho, los equipos sanjuaninos vuelven a competir en un torneo que, como cada año, genera gran expectativa entre los hinchas y el ambiente futbolero de la provincia.