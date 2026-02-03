Entraron en su casa, lo golpearon, maniataron y robaron: ocurrió en Villa Krause

Un violento asalto a mano armada conmocionó a los vecinos de Villa Krause. Un delincuente irrumpió en una vivienda de calle Perona, cerca de Mendoza, donde agredió físicamente al dueño de casa, lo dejó atado y huyó con efectos personales y dinero en efectivo.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado 31 de enero, cuando Miguel Pacheco, de 58 años, se encontraba solo en su domicilio. El asaltante ingresó por los fondos de la propiedad y, aprovechando la situación de vulnerabilidad, lo atacó por la espalda y lo tomó del cuello.

La agresión y el robo: "Lo llevó a los empujones"

El delincuente, quien portaba un cuchillo tipo carnicero, logró someter a la víctima. Según el relato reconstruido, lo llevó a los empujones hasta una habitación, donde, para intimidarlo aún más, le propinó varias trompadas. Acto seguido, le ató las manos con cordones y le exigió dinero.

Una vez reducido el dueño de casa, el ladrón registró minuciosamente la vivienda. Finalmente, logró sustraer varios objetos de valor: una notebook, un teléfono celular, prendas de vestir y todo el dinero en efectivo que encontró en la billetera de Pacheco. Cumplido su objetivo, el desconocido huyó del lugar, dejando a la víctima tendida y aún atada.

Consecuencias y respuesta policial

Tras lograr liberarse, Miguel Pacheco debió ser auxiliado por un equipo médico debido a los magullones y lesiones producto de la golpiza. Fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson para recibir la atención correspondiente.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría 6ª de Rawson, dependiente de la Unidad Regional Capital. Por la naturaleza del delito, se dio intervención a la UFI (Unidad Fiscal de Investigación) de Delitos contra la Propiedad, que quedó a cargo de la investigación para intentar identificar y capturar al responsable.