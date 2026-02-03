Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron este martes con artillería instalaciones de uso civil en la ciudad de Nóvaya Kajovka, ubicada en la provincia rusa de Jersón, según informaron autoridades locales. El bombardeo tuvo como blanco un centro de servicios públicos y una tienda, y dejó un saldo de tres personas fallecidas y varios heridos.

De acuerdo con el gobernador provincial, Vladímir Saldo, entre las víctimas fatales se encuentra un funcionario de la administración local. El mandatario calificó el hecho como un “crimen de guerra” y responsabilizó al gobierno de Kiev por el ataque contra población civil.

Publicidad

“Se trata de otro crimen de guerra del régimen de Kiev. Atacan a civiles, a personas que simplemente viven y trabajan. Las Fuerzas Armadas de Ucrania son asesinos que no se detienen ante nada. Y todo esto ocurre en medio de grandilocuentes declaraciones sobre una ‘disposición a la paz’”, expresó Saldo a través de su canal oficial de Telegram.

El gobernador también informó que los servicios de emergencia fueron desplegados de inmediato en la zona afectada y que se brindará asistencia a las familias de las víctimas fatales y a los heridos. Las autoridades locales continúan evaluando los daños materiales provocados por el ataque, mientras persiste la tensión en la región en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania.