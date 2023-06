Tomás Martín Etcheverry, de 23 años, hizo historia en Roland Garros francés: venció en tres sets al japonés Yoshihito Nishioka (23°) en el court Suzanne Lenglen y avanzó por primera vez en su carrera a los cuartos de final de un Grand Slam de tenis.

El platense, que venía de eliminar al croata Borna Coric (15°) en la tercera ronda, ratificó su gran momento. Luego de un primer set peleado, arrolló a su contendiente: se impuso por 7-6 (10-8), 6-0 y 6-1. “Es el momento más feliz de mi vida”, dijo, emocionado.

En la próxima ronda le tocará batirse a duelo con otro pesado como Alexander Zverev (22°), quien barrió al búlgaro Grigor Dimitrov (28°) por 6-1, 6-4 y 6-3.

“No caigo, en serio. Recibí mucho aliento durante toda la semana, hubo un montón de gente que me escribió, y estoy contento de compartirlo con la gente, vengo jugando el mejor tenis de mi vida, me siento espectacular. Intenté enfocarme siempre en este punto, en no pensar más allá para no tensionarme. Estoy orgulloso porque pude seguir peleando, la verdad es que en el primer set no lo encontraba, pero después jugué muy bien. Ni bien llegué a Roland Garros me sentí impecable, me enfoqué en seguir como venía, intenté mantener este gran tenis”, comentó, minutos más tarde, el argentino que es una auténtica sensación en París, que firma autógrafos y le piden selfies.

Ahora, se viene Zverev, nada menos. “Millones de veces lo vi, él se metió hace montón de tiempo, pero es un pibe, me lleva dos años, no más. Cuartos de final de un Grand Slam es difícil, y sé que voy a tener que jugar de esta manera para tener chances, pero me tengo confianza. No perdí sets, y espero seguir así...”, aseguró.