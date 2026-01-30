Una inusual tormenta de viento, lluvia y granizo afectó este viernes a distintas zonas de Mendoza y provocó serias complicaciones, con autos arrastrados por el agua, desbordes de canales y accesos intransitables. El fenómeno comenzó cerca de las 16 y en pocos minutos se transformó en un fuerte diluvio.

En sectores de Luján de Cuyo y Ciudad, varias calles se convirtieron en verdaderos ríos. En la calle Anchorena, frente al cementerio de Luján de Cuyo, el caudal de agua arrastró vehículos que terminaron chocando entre sí, sin que los conductores pudieran intervenir debido a la peligrosidad de la situación. Un hecho similar ocurrió en una estación del Metrotranvía, donde un auto también fue afectado por la acumulación de agua.

El Acceso Sur, a la altura de Lamadrid, en Dorrego, Guaymallén, quedó completamente anegado y se transformó en una laguna. La circulación fue imposible en ese tramo y se generaron importantes embotellamientos. Algunos conductores debieron retroceder y circular en contramano para evitar quedar atrapados. Incluso una ambulancia del hospital de Uspallata tuvo que realizar maniobras para poder avanzar.

En Beltrán y Costanera, a metros del Área Fundacional de Ciudad, el canal Cacique Guaymallén se desbordó. El agua corría con tal fuerza que puso en riesgo a vehículos y colectivos que transitaban por la zona. También el Zanjón de los Ciruelos se vio al límite por la cantidad de agua caída.

En medio del temporal, un obrero fue rescatado de un puente durante el desborde del río Mendoza. Según las primeras informaciones oficiales, fue auxiliado con vida y se encuentra en buen estado de salud.