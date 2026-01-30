Por la tarde del viernes, cerca de las 18:30 hs. comenzó a levantarse fuertes ráfagas de viento de dirección sur a unos 38km por hora. Esto provocó intensos movimientos de aire que las cámaras de DIARIO HUARPE pudieron registrar por las calles del centro.

Estas ráfagas vienen por una intensa tormenta de lluvia y granizo que afecta la zona de Lavalle, Mendoza. A la vez, que el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, emitió un alerta naranja a muy corto plazo para la medianoche y madrugada del sábado 31 de enero.

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Autoridades y Defensa Civil, recomiendan: