El Ente Parque Provincial Ischigualasto (que depende de la Secretaría de Turismo) en conjunto con la participación de prestadores de servicios turísticos de Valle Fértil, presentaron en sociedad un nuevo programa de fortalecimiento a la promoción turística interna del departamento.

En este contexto, comienza desde hoy a implementarse una tarjeta de beneficios, descuentos y promociones con el nombre de “Promover Valle Fértil” que servirá para realizar consumos en alojamiento, gastronomía, actividades turísticas, recreativas y transporte.

Publicidad

El objetivo de esta iniciativa es posicionar al departamento norteño como destino turístico y lograr un incremento en el flujo de visitantes. De esta manera, se busca promover y generar un impacto económico y social positivo en la comunidad local como también aprovechar la demanda turística real. Este programa tendrá vigencia hasta el 31 de julio.

Funcionarios celebraron el lanzamiento del nuevo programa de beneficios.

Los funcionarios, en conferencia de prensa realizada este viernes en el Centro Cultural Conte Grand, detallaron que la tarjeta puede utilizarse para obtener descuentos en hotelería y gastronomía, promociones en actividades de turismo aventura como paseos a caballo, visitas a la Cascada de Astica, kayak y paseos en hidropedal en el Dique de San Agustín, realizar astroturismo y descuentos de hasta un 50% en ingreso al Parque Provincial Ischigualasto, entre otros beneficios.

Publicidad

Para adquirirla, los interesados deberán solicitar la tarjeta “Promover Valle Fertil” en el Centro de Bienvenida al Turista Carrascal (Sarmiento 24 Sur, frente a la Casa Natal de Sarmiento) y oficinas del Parque Provincial Ischigualasto (Av. Ignacio de la Roza 257 Oeste, Capital, y Mitre entre Gral Acha y Mendoza, San Agustin de Valle Fértil.

Cabe destacar que la tarjeta es gratuita, individual y no transferible. Además, podrá obtenerse, también aquellos turistas que lleguen al Parque Provincial Ischigualasto.

Publicidad

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, explicó a la prensa que “esta acción entre el sector privado relacionado al turismo, todo el sector hotelero, gastronómico y de prestadores de las actividades de recreación, tiene como aspiración, a que sigamos trabajando en hacer crecer al sector”, dijo.

La tarjeta cuenta con un código QR que permitirá ver los beneficios y servicios disponibles para consumir.

También admitió, en sus dichos que este año no está resultando en una buena temporada en comparación con años anteriores “sin dudas es un momento difícil para el turismo, no solo en San Juan, también en Argentina. Por eso, vemos que una manera de mejorar esta situación es el trabajo entre el sector público y privado”.

Además, sostuvo que “ponemos en valor todo el esfuerzo que están realizando los 43 prestadores que se han sumado y seguiremos incorporando de otros departamentos”.

La tarjeta posee un código de QR, donde al escanear con el dispositivo electrónico figura el detalle de todos los servicios y descuentos disponibles.

Ayuda a prestadores y proyecciones para febrero

Por su parte, Belén Barboza, a cargo de la Secretaría de Turismo, comentó sobre los primeros indicadores de la temporada de verano que están recibiendo con datos suministrados por las agencias y municipios de la provincia.

La funcionaria emitió a modo de balance que: “estamos contentos con los resultados que estamos teniendo gracias a la realización de las fiestas departamentales. Iglesia lideró con el 90% de ocupación hotelera con la Fiesta de la Semilla y de la Manzana. Pero para toda la provincia obtuvimos un promedio de 62% de ocupación hotelera, durante la primera quincena de enero”, explicó.

Además, remarcó que para lo que queda del verano, el organismo ve con “expectativas” implementar programas de beneficios similares en otros departamentos y ampliar así su cobertura. “Para febrero avizoramos buenos números, tendremos la Fiesta del Ajo y los bailes de carnaval, eso hará que los sanjuaninos circulen bastante por la provincia. Además contaremos con reservas completas para el fin de semana largo próximo para el mes que viene”.

Por otro lado, Barboza anticipó que están evaluando y gestionando reuniones con prestadores de Sarmiento y Zonda, que sufrieron el impacto de las tormentas y temporales de las últimas semanas. “Tenemos que reunirnos para buscar soluciones y ver qué medidas podemos tomar”, dijo. En este sentido, dejó entrever que analizarán si es necesario otorgar líneas de crédito para refacciones destinados a los prestadores turísticos.