Policiales > Flagrancia
Pocito: robaron una vivienda y detuvieron a cuatro jóvenes, entre ellos un menor
POR REDACCIÓN
La Policía de Pocito logró frustrar un robo en el Callejón Picon, entre calles 8 y 9, donde un grupo de personas intentó sustraer objetos de una vivienda.
El damnificado, de 30 años, denunció que le habían robado una máquina de coser, una soldadora, una bicicleta, una licuadora, una termofusionadora, una aspiradora, una estufa, un rotomartillo, un chango de bebé, una tarjeta de crédito, una cámara de seguridad, una cortadora de pelo, un patillero, cables, un motor, bebidas, herramientas y otros efectos.
Personal policial logró aprehender a uno de los sospechosos, Jofré, de 18 años, a quien se le secuestró una tarjeta de crédito a nombre de la esposa del damnificado. Posteriormente, en una finca colindante se recuperaron varios objetos y se detuvo a otros tres sujetos: Chavez, de 22 años, Flores, de 21 años, y un menor de 16 años.
El ayudante fiscal Pablo Quiroga, de la UFI Flagrancia, se presentó en el lugar y dio inicio al procedimiento de flagrancia. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, mientras continúan las diligencias correspondientes.