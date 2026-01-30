Un camión que transportaba un importante cargamento de uvas volcó este viernes en el departamento Sarmiento, en un siniestro vial que generó complicaciones en el tránsito y provocó la pérdida de parte de la mercadería.

El accidente ocurrió en una zona rural, donde el rodado terminó volcado y la carga quedó completamente dispersa sobre la calzada. Ante esta situación, el tránsito fue interrumpido de manera preventiva mientras se realizaban las tareas de remoción de la mercadería y despeje de la vía.

Testigos que circulaban por el lugar registraron imágenes del camión, que quedó totalmente dañado tras el vuelco, y de las uvas esparcidas sobre la calzada, lo que dificultó momentáneamente la circulación. El material fue compartido posteriormente en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no informaron el estado de salud del conductor. En paralelo, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del siniestro y determinar las causas que provocaron el vuelco. La investigación continúa en curso.