El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, afirmó que el paro docente realizado este 9 de abril es ilegal y anticipó posibles sanciones económicas contra los gremios de UDAP, UDA y AMET que impulsaron la medida. Desde el Gobierno provincial sostienen que la protesta se desarrolla en medio de una instancia paritaria abierta, lo que, según la normativa vigente, impide la adopción de medidas de fuerza.

El funcionario explicó que el decreto que regula las negociaciones colectivas establece limitaciones claras durante el proceso paritario. “La normativa provincial es clara al indicar que, mientras se desarrolla una instancia paritaria, no corresponde la adopción de medidas de fuerza, ya que existen canales institucionales habilitados para la negociación”, señaló.

En ese sentido, ratificó la postura oficial sobre la legalidad de la protesta. “Se trata de un paro ilegal, dado que las partes se encuentran en plena discusión salarial y con convocatoria vigente”, sostuvo Marchese en diálogo con radio Sarmiento, y agregó que el eventual descuento del día a quienes adhieran dependerá de la decisión del empleador.

Desde la Subsecretaría de Trabajo indicaron que se analiza la aplicación de multas a las organizaciones sindicales por incumplir la normativa. “Cuando se vulnera una disposición legal, existen consecuencias previstas, y en este caso una de las alternativas en estudio es la imposición de sanciones económicas”, explicó Marchese.

Asimismo, detalló que el proceso sancionatorio dependerá de un informe técnico. “Se evaluará la cantidad de trabajadores involucrados en la medida y, en base a esos datos, se determinará la procedencia y magnitud de la multa”, precisó.

Procedimiento administrativo y respuesta sindical

El funcionario indicó que los gremios habían sido notificados previamente sobre la incompatibilidad del paro con el proceso paritario en curso. “Se emitió una resolución solicitando que se ajustaran a derecho y se abstuvieran de realizar medidas de fuerza mientras se desarrollaba la negociación, pero esa disposición no fue acatada”, afirmó.

En ese marco, expresó sorpresa por la decisión sindical. “Resulta llamativo que, habiendo sido los propios sindicatos quienes solicitaron la reapertura de paritarias, se adopte una medida de este tipo en forma inmediata”, consideró.

Contexto del conflicto docente

La medida de fuerza se inscribe en un conflicto que se intensificó en las últimas semanas. Los sindicatos docentes vienen denunciando irregularidades en la liquidación de haberes, la exclusión de cargos y horas cátedra, así como el no pago de adicionales por zona.

Desde el sector gremial, el paro es planteado como una herramienta de presión para obtener respuestas concretas, acompañado de una movilización para visibilizar los reclamos. En contraste, el Ejecutivo sostiene que el diálogo continúa abierto y que existen instancias formales para canalizar las demandas.

Pese al endurecimiento del conflicto, el Gobierno confirmó que la convocatoria a paritarias prevista para el 13 de abril se mantiene sin modificaciones. “No hay indicios de suspensión de la reunión; la negociación sigue en pie como ámbito para resolver las diferencias”, aseguró Marchese.

La continuidad del diálogo aparece como el principal camino para descomprimir la tensión, aunque la disputa entre las partes suma un nuevo capítulo con la advertencia de sanciones y el cuestionamiento oficial a la legalidad de la protesta.