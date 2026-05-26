Un grave caso de vulnerabilidad infantil generó conmoción en Neuquén luego de que un bebé recién nacido diera positivo de cocaína en sangre tras nacer en el Hospital Castro Rendón. El pequeño permanece internado bajo observación médica mientras la Justicia provincial investiga una denuncia por abandono y analiza quién quedará a cargo de su cuidado.

El caso salió a la luz después de que médicos del hospital realizaran estudios toxicológicos al recién nacido y detectaran presencia de cocaína en su organismo. Según trascendió, tanto la madre como el padre tendrían antecedentes de consumo problemático de drogas, situación que motivó la inmediata intervención de organismos de protección de menores y del Ministerio Público Fiscal.

La situación se agravó cuando los padres dejaron el hospital y no regresaron para acompañar al bebé durante su internación. A partir de ese momento, familiares directos del menor, entre ellos una tía y la abuela paterna, solicitaron formalmente hacerse cargo de su cuidado mientras avanza la causa judicial. Ambas aseguraron contar con condiciones para brindarle contención y un entorno estable.

Fuentes médicas indicaron que el recién nacido presentó síntomas compatibles con síndrome de abstinencia neonatal, una condición que puede afectar a bebés expuestos a sustancias durante el embarazo. No obstante, los profesionales señalaron que actualmente se encuentra estable y bajo monitoreo permanente para evaluar posibles secuelas a largo plazo.

Además, trascendió que el padre del niño habría protagonizado incidentes dentro del hospital y que personal médico denunció amenazas y situaciones de violencia durante los días posteriores al nacimiento. Por ese motivo, la Justicia también analiza medidas restrictivas mientras continúa reuniendo testimonios y antecedentes familiares.

El caso volvió a encender la alarma entre especialistas en salud pública y protección de la infancia por el aumento de situaciones vinculadas al consumo problemático de drogas durante el embarazo. Médicos y trabajadores sociales advirtieron que los nacimientos de bebés con sustancias tóxicas en sangre son cada vez más frecuentes y requieren una intervención integral tanto sanitaria como judicial.