Un estremecedor episodio conmociona a Mendoza luego de que un ingeniero de 41 años muriera tras caer con su automóvil a un canal de riego en el departamento de Guaymallén. La tragedia generó indignación porque, mientras la víctima permanecía atrapada y pedía ayuda, delincuentes aprovecharon la situación para robarle sus pertenencias antes de escapar.

La víctima fue identificada como Sebastián Sánchez, quien conducía su vehículo durante la madrugada cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control y terminó cayendo dentro de un canal ubicado sobre calle Tirasso, cerca del cruce con Buena Nueva. El auto quedó parcialmente sumergido y el conductor no logró salir por sus propios medios.

De acuerdo con el relato de testigos y fuentes policiales, algunas personas se acercaron al lugar tras escuchar los gritos de auxilio del hombre. Sin embargo, en medio del caos, al menos dos delincuentes aprovecharon la vulnerabilidad de la víctima para sustraerle objetos personales y huir sin asistirlo. Entre los elementos robados habría teléfonos celulares y documentación.

Minutos después arribaron efectivos policiales, bomberos y personal médico, que trabajaron para rescatar al conductor del interior del vehículo. Pese a los esfuerzos realizados, el hombre murió poco después debido a las graves lesiones sufridas y al tiempo que permaneció atrapado dentro del canal.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal mendocino, que intenta reconstruir la mecánica del accidente y determinar responsabilidades. Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores del robo y establecer si hubo demora en la asistencia a la víctima.

El caso provocó fuerte repercusión en Mendoza y reavivó el debate sobre la inseguridad y la falta de solidaridad en situaciones de emergencia. Familiares y amigos de Sánchez expresaron su dolor en redes sociales y reclamaron justicia por lo ocurrido.