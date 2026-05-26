La madre del niño de 7 años víctima de un presunto ataque racista por parte de un ciudadano argentino en Brasil aseguró que su hijo quedó “muy asustado” tras el episodio ocurrido durante un viaje en el tren turístico Maria Fumaça, en el estado de Minas Gerais. El caso generó una fuerte repercusión en ambos países y terminó con el acusado detenido por la policía brasileña.

Según relató la mujer a medios locales, el hecho ocurrió mientras la familia realizaba un paseo turístico para celebrar su cumpleaños. Durante el trayecto, otro pasajero le advirtió discretamente que el hombre sentado cerca de ellos estaba tomando fotografías y grabando videos de su hijo sin autorización.

La situación se volvió aún más grave cuando la madre logró acceder al teléfono celular del sospechoso, identificado como Eduardo Ignacio, un argentino de 63 años residente en Brasil. Allí encontró conversaciones en las que el hombre enviaba imágenes del niño acompañadas de mensajes discriminatorios vinculados al color de piel del menor. Entre los textos, figuraban frases donde insinuaba que podía “llevarlo como esclavo”.

“Mi hijo está muy asustado. No entendía lo que estaba pasando y se puso muy nervioso”, declaró la mujer tras el episodio. También contó que el niño quedó conmocionado por el clima de tensión que se generó dentro del tren y por la posterior intervención policial.

Luego del hallazgo, pasajeros y personal de seguridad del tren retuvieron al acusado hasta la llegada de la Policía Militar brasileña. El hombre fue trasladado a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde quedó detenido mientras avanza la investigación judicial por presuntos delitos de racismo, considerados graves bajo la legislación brasileña.

La empresa VLI, encargada de operar el tren turístico Maria Fumaça, repudió públicamente lo sucedido y expresó su colaboración con las autoridades. “Condenamos cualquier acto de racismo”, señalaron en un comunicado oficial emitido tras el escándalo.

El caso volvió a generar preocupación en Brasil por nuevos episodios de discriminación protagonizados por ciudadanos argentinos en el país vecino. En los últimos meses ya se habían registrado otros hechos similares en Río de Janeiro y Minas Gerais que derivaron en investigaciones judiciales y detenciones.