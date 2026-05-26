Robo y abuso en Concepción: detuvieron al menor que estaba prófugo

El pasado domingo, 24 de mayo, personal policial procedió a la aprehensión del cuarto sospechoso, un menor de edad identificado legalmente bajo las iniciales A.T., quien permanecía en condición de prófugo de la Justicia.

La incorporación de este nuevo imputado al expediente penal derivó de un giro en las tareas de inteligencia criminal. Inicialmente, la fuerza de seguridad había procedido a la detención de su hermano, Juan Valentín Tello, tras un allanamiento en cuyo domicilio se halló documentación de una damnificada.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal resolvió el desestimiento de los cargos y la inmediata desvinculación de Tello del proceso penal en curso. Dicha resolución técnica se fundó en el análisis técnico de los registros fílmicos obtenidos de las cámaras de seguridad de la zona afectada. Las imágenes demostraron con certeza que fue A.T., y no su hermano mayor, quien desplegó la conducta criminal investigada.

Con la captura del menor A.T., la hipótesis fiscal se consolida de cara a la etapa de instrucción. Por este cruento hecho, donde resultaron víctimas una mujer mayor de edad y su hija menor de edad mediante el concurso premeditado de tres personas, la Justicia ya dictó la formalización de la investigación contra Agustín Vila y Thiago Narváez. Ambos encartados cumplen actualmente la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de seis meses, imputados por los delitos tipificados de robo agravado por escalamiento, uso de arma y comisión en poblado y en banda, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal calificado.