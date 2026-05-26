Quién es la famosa que tendría nuevo novio y desató un sinfín de teorías

Lolo Poggio visitó los estudios de Bondi Live para enfrentar las versiones que la vinculan sentimentalmente con Nazareno Pompei. Luego de que una foto de ambos lavándose los dientes se volviera viral, la joven decidió ser tajante sobre su presente.

"No pasó nada. Yo dije que con Nazareno hay amor fraternal, somos como hermanos desde la casa" aclaró para disipar cualquier duda sobre un posible romance. Para ella, la cercanía física es un resultado natural de la convivencia extrema en el programa.

"A la gente le puede parecer un poco extraño, pero no entienden que realmente convivimos durante dos meses y medio y nos lavamos los dientes juntos durante dos meses y medio" explicó con naturalidad. En ese sentido, destacó que "en Gran Hermano se crean vínculos y confianzas que son difíciles de explicar a personas que no lo vivieron".

La ex jugadora también se tomó un momento para recordar sus sensaciones tras no lograr el regreso en la gala de repechaje. "La noche del repechaje fue increíble, se vivieron muchas cosas y altibajos de emociones, fue muy intensa" comentó sobre aquella jornada cargada de tensión. A pesar de su deseo de volver, entendía que el contexto no la favorecía.

"Me esperaba la negativa para entrar a la casa. Estuve solo una semanita afuera y no tuve tiempo de reconectar y hacer campaña" confesó con total sinceridad. Sin embargo, mantiene las expectativas altas para el futuro del certamen. "Nunca pierdo la esperanza de volver a ingresar en otro repechaje" afirmó con entusiasmo.

Durante la entrevista, también analizó el conflicto entre Mavinga y Carmiña que sacudió al público. "Lo de Mavinga y Carmiña fue tremendo, me dejó en shock" admitió sobre el impacto de la noticia. Con una mirada equilibrada, señaló que "fue una situación bastante tensa. Supongo que Mavinga tomó la decisión por alguna razón, también la entiendo a Carmiña".

Al observar el panorama actual de la competencia, no dudó en elegir a su favorita en el cruce entre Titi y Charlotte Caniggia. "Yo soy team Titi toda la vida. Le hacía falta un rival para mostrar un poco toda esa personalidad que tiene. Es muy inteligente y es difícil que alguien le gane en una discusión" manifestó convencida.

Finalmente, realizó una profunda autocrítica sobre su paso por la casa más famosa del país. "Si vuelvo a entrar, tendría más complicada con las cámaras y el público, no narré mucho mi juego" reconoció sobre sus fallas estratégicas. Con la experiencia ganada, ya sabe qué herramientas utilizaría en una nueva oportunidad. "Hoy soy más consciente de que uno se tiene que hacer cargo de hacer visible su juego. Y además sería un poco más picante, obvio" concluyó con una promesa para sus seguidores.