Tragedia en el Día de la Madre: un hombre murió ahogado con carne durante un asado familiar

Un hombre de 29 años perdió la vida el domingo 19 de octubre durante una celebración familiar por el Día de la Madre en la localidad de Villanueva, departamento de Guaymallén. El deceso se produjo como consecuencia de asfixia por atragantamiento con un trozo de carne mientras el sujeto se encontraba preparando un asado.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas en el domicilio particular de la víctima. Testigos del hecho relataron que el hombre comenzó a presentar dificultades respiratorias tras probar un pedazo de carne durante la cocción de los alimentos, situación que derivó en su colapso frente a los familiares presentes.

Ante la emergencia, los presentes solicitaron asistencia a través del servicio de emergencias 911. Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Novena junto con personal del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes implementaron protocolos de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente treinta minutos.

Los esfuerzos de reanimación resultaron infructuosos, confirmándose el fallecimiento por paro cardiorrespiratorio secundario al evento de asfixia. El cuerpo fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para los trámites de rigor.