Tras 19 años de trayectoria, Carajo anuncia su separación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Tras 19 años de trayectoria, seis discos de estudio, uno en vivo, un EP y dos DVD's, la banda de ñu metal alternativo Carajo anunció su separación a través de un mensaje en las redes sociales.



“Un final no es una muerte. Una despedida no separa el sentimiento. Concluir no deshace lo construido. Cerrar suele suer una forma de proteger”, inicia el texto publicado en las cuentas oficiales del grupo integrado por Marcelo “Corvata” Corvalán, en bajo y voz; Andrés Vilanova, en batería; y Hernán Langer, en guitarra.



Y añade: “Casi 19 años para obtener mucho más de los imaginábamos, casi dos décadas dedicadas al proyecto más importante de nuestras vidas, todo el talento y entrega puesta en nuestra música, y toda la honestidad y el corazón en el mensaje”.



Carajo se formó en el año 2000 con el reencuentro de Corvata y Vilanova, quienes habían coincidido previamente en A.N.I.M.A.L., quienes sumaron a Langer en las guitarras.



El grupo comenzó a crecer y establecerse como una de las más importantes bandas de la escena del ñu metal argentino, a partir de sus contundentes y virtuosas performances.



El grupo se caracterizó además por sus refinadas composiciones y el mensaje positivo que emanaba de sus letras.



A lo largo de sus primeros diez años de vida, Carajo no sólo logró instalarse en la escena local, sino que logró expandir su música a toda América latina.



Para la publicación de su quinto disco “Frente a frente”, un trabajo doble de 2013, el grupo ya había optado por el camino de la independencia, tras varios años de contrato con una importante discográfica.



En ese sendero se mantuvo hasta ahora, en un lapso en el que logró editar el año pasado “Basado en hechos reales”, su último disco.



“Nunca estuvimos solos y jamás lo estaremos. Nos volveremos a encontrar en el mismo lugar donde empezamos, pero esta vez llenos de enseñanza y aprendizaje, más maduros y preparados, curtidos y machucados, sin duda. Orgullosos de nuestras cicatrices”, escribió la banda en su mensaje de despedida.



Sobre el final del texto, el grupo agradeció a sus seguidores “por todo el amor, el respeto, el aliento y la fuerza”, los definió como “el mejor público del mundo”.



“Sepan que los vamos a extrañar mucho. Les dejamos lo mejor que tenemos: las canciones. Y nos quedamos con el mejor recuerdo de ustedes saltando y cantando con toda la pasión”, concluye.



Acto seguido, las páginas oficiales de Carajo se llenaron de mensajes de los fans en señal de agradecimiento, en donde manifestaron su pena por la separación y ratificaron su fidelidad a la banda.