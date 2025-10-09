Tras el escándalo por presuntos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado, el nombre de José Luis Espert volvió a estar en el centro de la escena política. Sin embargo, el impacto mediático no se trasladó al interés literario. DIARIO HUARPE recorrió una librería del centro sanjuanino para conocer si el caso tuvo repercusión en las ventas o consultas por los libros del economista y diputado nacional, con licencia, de La Libertad Avanza.

Guillermo, trabajador de Cúspide, explicó que no hubo un aumento en la demanda: “No hubo mucha correlación con los sucesos que acontecieron en el país hace poco. La última publicación de Espert fue hace dos años, no nos ha llegado nada nuevo de él. Tampoco hubo una gran cantidad de clientela consultando por sus obras. Su carrera literaria se ha visto truncada en los últimos años”, sostuvo.

El librero señaló además que el comportamiento del público suele variar cuando se trata de figuras políticas en ascenso. “En el caso de los presidentes electos que hemos tenido, como Mauricio Macri, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y ahora Javier Milei, se da que cuando asumen un cargo la gente busca conocer más sobre sus políticas o políticas a través de sus libros”, explicó.

En cambio, la reciente renuncia de Espert a su banca en Diputados habría contribuido a un efecto contrario: “En este caso se trató más de una salida. No despierta tanto interés como alguien que asume un nuevo rol”, agregó.

De esta manera, mientras el economista enfrenta cuestionamientos públicos por la transferencia de 200 mil dólares recibida en 2019 por parte de Machado, sus publicaciones permanecen sin nuevos lanzamientos ni un repunte en ventas.

Las librerías locales coinciden en que el interés por Espert como autor se mantiene bajo, a diferencia de otros referentes políticos que, al asumir cargos o protagonizar debates públicos, logran renovar la atención del público lector.

Todos los libros publicados de Espert