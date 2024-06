Este jueves se cumplen 14 días de la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña. La Policía llevó a cabo el traslado de cinco de los seis detenidos por el caso para trasladarlos a las cárceles federales. Afuera del lugar donde estaban detenidos, en Goya, una marea de gente estaba pidiendo justicia por Loan. Allí, se vivieron tensos momentos y se escucharon insultos de toda índole. “¿Dónde está Loan?", y "asesinos” fueron las frases que más se repitieron.

Los detenidos salieron esposados y encapuchados y subieron a la camioneta que los iba a trasladar. En el primer móvil, donde fueron trasladados cinco de los seis imputados a un penal federal en Salta, estaban María Victoria Caillava y su esposo, Carlos Pérez; el comisario Walter Maciel; el tío de Loan, Antonio Benítez, y Mónica del Carmen Millapi.

El otro detenido, el esposo de Millapi, Daniel “Fierrito” Martínez, imputado por ser partícipe primario del secuestro del nene de cinco años, fue trasladado a una cárcel federal de Chaco.

En las imágenes se puede ver como los detenidos por el caso Loan salieron encapuchados con camperas y con custodia policial. A su vez, se escuchaban insultos de los presentes.

Los abogados en el caso Loan

Gustavo Briend, el abogado de la mamá y el hermano de Loan Danilo Peña, brindó nuevas declaraciones sobre el caso y los investigadores encaminarían su búsqueda cerca de la casa de la señora de 86.

“El fiscal Guzmán lleva una delegación de facultades, es quien instruye la investigación. Le transmitimos nuestras inquietudes respecto a algunas posibilidades de la investigación”, informó el letrado y evaluó: “Creo que hay otras personas vinculadas, agentes externos vinculados a este caso y no descartamos otras versiones”.

Y cerró frente a los medios: “Es un momento importante. Han pasado muchos días y la idea es encontrarlo con vida. Creo que puede haber novedades en los próximos días”.

José, el hermano de Loan, apuntó contra su abuela Catalina

En diálogo con América 24, José Peña reveló que, luego de que el niño llevara tres días sin aparecer comenzó a plantearse más dudas. “Ya no le cerró más esto y descartó que él se perdió”, marcó el cronista.

“Mi tío fue el último que estuvo con él. Yo creo que él habría iniciado el punto para que se lo lleven”, agregó con relación a su teoría sobre lo sucedido y, luego de aclarar que existen detalles que no puede revelar, añadió: “Después me enteré de que tenía antecedentes, como por ejemplo el robo de ganado”.

Respecto a su abuela, el hermano de Loan aseguró que “ella no tiene nada que ver”: “Mi abuela también ya tiene su edad, entonces capaz dice cosas que no piensa, pero ella no está involucrada en esto”.